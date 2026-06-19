Marrocos busca confirmar favoritismo contra a Escócia pela Copa; confira onde assistir

247 - Marrocos entra em campo nesta sexta-feira (19), às 19h, no horário de Brasília, contra a Escócia, no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV. A exibição pode variar conforme o estado, no caso de eventual transmissão em TV aberta, ou de acordo com o plano de assinatura do serviço de streaming.

Do lado escocês, o confronto ocorre após uma estreia histórica. A seleção venceu o Haiti por 1 a 0, encerrou um jejum em Copas do Mundo e assumiu a liderança do grupo no início da competição.

Mesmo diante do bom momento da Escócia, Marrocos chega ao duelo com a missão de confirmar seu favoritismo e somar pontos importantes na briga pela classificação. O resultado pode ter peso decisivo na composição da tabela, especialmente em uma chave na qual cada rodada tende a aumentar a disputa por vagas na próxima fase.

A bola rola às 19h, no horário de Brasília, em um dos estádios norte-americanos escolhidos para receber partidas do Mundial de 2026.