Ancelotti promete evolução em duelo contra o Haiti
Técnico aposta em Danilo e Matheus Cunha para melhorar desempenho da seleção após empate na estreia da Copa
247 - A seleção brasileira terá duas mudanças no time titular para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, em busca de uma atuação mais consistente após o empate com Marrocos na estreia da Copa. Na chegada ao estádio, Carlo Ancelotti explicou ao SporTV as alterações feitas na equipe e afirmou que espera um desempenho superior do Brasil. Danilo ganhou a vaga de Ibañez na defesa, enquanto Matheus Cunha assumiu o lugar de Igor Thiago no ataque.
“A ideia é jogar melhor, obviamente. Creio que a equipe vai jogar melhor, estamos focando nisso”, disse Ancelotti.
O treinador também apontou a necessidade de atenção ao estilo de jogo do Haiti. Segundo ele, a seleção brasileira precisa estar preparada para duelos físicos e disputas por rebotes ofensivos e defensivos.
“Tendo em conta a qualidade do rival, creio que vão jogar em bola direta, então temos que estar prontos na segunda bola. Lutar e jogar bem”, afirmou.
Com as mudanças, o Brasil começará a partida com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.