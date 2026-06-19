Raphinha sente dores, é substituído e Rayan estreia pelo Brasil na Copa

247 - O atacante Raphinha precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo. O atacante sentiu dores em campo, recebeu atendimento médico e deu lugar a Rayan, que fez sua estreia no Mundial aos 19 anos.

O lance ocorreu aos 38 minutos da etapa inicial. Raphinha apresentou incômodo físico, abaixou no gramado e foi cercado por companheiros da seleção brasileira, que conversaram com o camisa 11 enquanto aguardavam a chegada da equipe médica.

Após o atendimento, a comissão técnica decidiu pela substituição. Rayan foi chamado para entrar e ocupou a vaga deixada por Raphinha no confronto válido pela fase de grupos da Copa do Mundo.

A entrada marcou um momento importante para o jovem atacante, que estreou em uma edição do torneio. Aos 19 anos, Rayan passou a viver sua primeira experiência em campo pela seleção brasileira em Copas.