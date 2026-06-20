Ancelotti vê evolução da Seleção e projeta Neymar contra a Escócia

247 – O técnico Carlo Ancelotti avaliou de forma positiva a atuação da Seleção Brasileira na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para o treinador, o Brasil apresentou evolução em relação ao empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado (13), em Nova Jersey, e cumpriu o objetivo de reduzir erros, controlar melhor a partida e ganhar consistência defensiva.

As declarações foram dadas por Ancelotti em entrevista coletiva após a partida, segundo a Agência Brasil. O treinador italiano afirmou que a atuação em Filadélfia correspondeu ao que ele esperava da equipe neste momento da competição. "Era o que eu esperava para esse jogo. Melhorar a qualidade. Menos erros, mais controle. Acho que, a nível defensivo, foi um bom jogo. Melhoramos e vamos melhorar [mais]. Temos de aproveitar a fase de grupos para chegarmos bem ao mata-mata", disse.

Brasil melhora após empate na estreia

A vitória sobre o Haiti deu novo fôlego à Seleção Brasileira no Grupo C e reforçou a percepção de que a equipe ainda está em fase de ajustes sob o comando de Ancelotti. Depois do empate com Marrocos, o Brasil entrou em campo pressionado a apresentar uma resposta mais convincente, tanto em desempenho quanto em resultado.

Na avaliação do treinador, a equipe conseguiu cumprir parte importante dessa missão. Ancelotti destacou especialmente a diminuição dos erros e o maior controle do jogo, dois pontos considerados fundamentais para que a Seleção avance com segurança à fase eliminatória da Copa do Mundo.

A melhora defensiva também foi ressaltada pelo técnico. Ao não sofrer gols diante do Haiti, o Brasil deu sinais de maior organização sem a bola, aspecto que Ancelotti considera essencial para a sequência da competição.

Foco ainda está na fase de grupos

Apesar de mencionar a necessidade de chegar bem ao mata-mata, Ancelotti fez questão de afastar qualquer ideia de que o Brasil já esteja pensando na fase eliminatória. Segundo o treinador, a prioridade agora é o confronto contra a Escócia, marcado para a próxima quarta-feira (24), às 19h, horário de Brasília, em Miami.

O jogo será o terceiro e último compromisso da Seleção Brasileira na fase de grupos e pode definir a posição final da equipe na chave. Para Ancelotti, terminar em primeiro lugar pode ter peso importante na sequência do Mundial.

"Não pensamos no mata-mata, mas jogar bem contra a Escócia. [Queremos] Se possível, chegar na primeira posição [do Grupo C], que pode ser importante, então temos que nos preparar bem para esse jogo. A Escócia tem suas características e pode nos criar problemas, como criou para Marrocos [os europeus foram derrotados por 1 a 0, em Boston, também nesta sexta]. É ter calma, tranquilidade e seguirmos trabalhando para melhorar", afirmou.

A fala do técnico indica que a comissão técnica vê a Escócia como um adversário capaz de impor dificuldades ao Brasil. Mesmo após a vitória sobre o Haiti, Ancelotti sinalizou que ainda há pontos a corrigir e que a evolução precisa continuar dentro da própria fase de grupos.

Neymar pode voltar contra a Escócia

Uma das principais expectativas para o próximo jogo envolve Neymar. O atacante não viajou para Filadélfia e permaneceu em Nova Jersey para dar sequência ao processo de recuperação física. Ele se recupera de uma lesão grau dois na panturrilha direita e ainda não voltou a atuar pela Seleção nesta Copa do Mundo.

Ancelotti, porém, demonstrou confiança na possibilidade de contar com o jogador contra a Escócia. De acordo com o treinador, Neymar deve iniciar uma nova etapa de preparação antes de se juntar ao restante do elenco.

"Neymar vai treinar amanhã [sábado, dia 20], individual. Na segunda-feira [22], vai estar com a equipe e depois vai estar preparado para o jogo contra a Escócia", garantiu o técnico.

A possível volta de Neymar aumenta as opções ofensivas do Brasil para a partida decisiva do Grupo C. Embora Ancelotti não tenha antecipado escalação nem indicado se o atacante começará jogando, a expectativa é de que sua presença no grupo seja avaliada ao longo dos próximos treinos.

Ancelotti busca equilíbrio para o mata-mata

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti representou um passo importante para a Seleção Brasileira, mas o discurso de Ancelotti foi de cautela. O técnico evitou euforia, reforçou a necessidade de manter o trabalho e deixou claro que a equipe ainda precisa evoluir antes da fase eliminatória.

Ao destacar controle, redução de erros e solidez defensiva, o treinador indicou quais serão os pilares da preparação brasileira até o próximo compromisso. A partida contra a Escócia, além de definir a posição no grupo, servirá como novo teste para medir o estágio de maturidade da Seleção.

Com Neymar em fase final de recuperação e a equipe embalada pela vitória, o Brasil chega ao último jogo da chave com a missão de confirmar a evolução apontada por Ancelotti e buscar a liderança do Grupo C.