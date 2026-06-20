Há 56 anos, Brasil goleava a Itália e conquistava o tricampeonato mundial

247 - O Estádio Azteca, na Cidade do México, foi o cenário de uma das tardes mais simbólicas da história do futebol. Em 21 de junho de 1970, o Brasil transformou uma final de Copa do Mundo em espetáculo coletivo, venceu a Itália por 4 a 1 e conquistou o tricampeonato mundial. Com o resultado, a Seleção ganhou também o direito de ficar em definitivo com a Taça Jules Rimet, entregue ao primeiro país que alcançasse três títulos no torneio.

A partida reuniu duas potências do futebol, mas terminou marcada pela superioridade brasileira. O time comandado por Mário Zagallo combinou talento individual, organização ofensiva e precisão técnica para construir uma vitória que atravessaria gerações. A final no México consolidou uma equipe formada por nomes como Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gérson, Clodoaldo e Carlos Alberto.

O Brasil abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Pelé subiu para cabecear e colocou a Seleção em vantagem, em um lance que se tornaria uma das imagens clássicas daquela Copa. A Itália reagiu ainda antes do intervalo, quando Boninsegna aproveitou uma falha brasileira na saída de bola e empatou a decisão.

No segundo tempo, porém, o Brasil retomou o controle da partida e impôs sua melhor versão. Gérson recolocou a Seleção à frente com um chute de fora da área. Depois, Jairzinho ampliou e entrou para a história como o único jogador a marcar em todos os jogos de uma mesma edição de Copa do Mundo.

A goleada foi fechada aos 86 minutos, em um dos gols mais lembrados da história dos Mundiais. Após uma sequência de passes que percorreu diferentes setores do campo, Carlos Alberto apareceu pela direita e finalizou com força para fazer 4 a 1. O lance se tornou símbolo da qualidade técnica e da dimensão coletiva daquela equipe.

A Itália chegou à decisão desgastada pela semifinal contra a Alemanha Ocidental, vencida por 4 a 3 na prorrogação, quatro dias antes. O Brasil, por sua vez, confirmou na final a força de uma campanha perfeita. A Seleção venceu os seis jogos que disputou na Copa de 1970.

A conquista também marcou a despedida de Pelé das Copas do Mundo. O camisa 10 encerrou sua trajetória no torneio como tricampeão mundial, condição que nenhum outro jogador alcançou. Campeão em 1958, 1962 e 1970, Pelé deixou o Mundial no ponto mais alto de sua carreira com a camisa da Seleção.

A Copa de 1970 também foi histórica fora de campo. Disputado no México, o torneio foi o primeiro Mundial transmitido em cores e o primeiro a adotar cartões amarelo e vermelho, além de permitir substituições durante as partidas.

Com o tricampeonato, o Brasil recebeu a posse permanente da Taça Jules Rimet. O troféu original, no entanto, seria roubado em 1983, no Rio de Janeiro, e nunca mais recuperado. A partir da Copa de 1974, a FIFA passou a entregar um novo troféu aos campeões mundiais.

Mais de cinco décadas depois, a final de 1970 segue como uma referência central na memória do futebol brasileiro. A goleada sobre a Itália, a campanha invicta e o quarto gol, marcado por Carlos Alberto, continuam associados à imagem de uma Seleção que uniu eficiência, beleza e domínio técnico em uma das maiores atuações da história das Copas.