Casemiro vive altos e baixos, faz gol contra o Japão e bomba nas redes

247 - O volante Casemiro, da seleção brasileira, viveu uma partida de altos e baixos nesta segunda-feira (29), no duelo contra o Japão pela Copa do Mundo. Amarelado ainda no primeiro tempo, o jogador se recuperou na etapa final ao marcar o gol de empate do Brasil e passou a repercutir fortemente nas redes sociais e nas buscas do Google.

Casemiro recebeu cartão amarelo aos 14 minutos do primeiro tempo, em um início de jogo tenso para o Brasil. A advertência condicionou a atuação do volante, que precisou controlar a intensidade nas disputas em uma faixa do campo decisiva para conter a velocidade japonesa.

O cenário ficou mais complicado aos 28 minutos do primeiro tempo, quando o Japão abriu o placar. A seleção brasileira, que tentava controlar a posse de bola, encontrou dificuldades para transformar domínio territorial em chances claras e passou a jogar sob pressão, ainda mais com um de seus principais nomes do meio-campo pendurado.

No intervalo, a comissão técnica brasileira decidiu aumentar o poder ofensivo da equipe. Endrick entrou no lugar de Lucas Paquetá, reforçando uma linha de quatro atacantes e dando ao Brasil mais presença no campo de ataque. A mudança alterou o ritmo da partida e empurrou a seleção japonesa para mais perto de sua própria área.

A resposta brasileira veio aos 10 minutos do segundo tempo. Casemiro apareceu em momento decisivo e marcou o gol de empate, transformando uma atuação até então marcada pela preocupação com o cartão em participação direta no placar. O lance mudou o ambiente do jogo e recolocou o Brasil na disputa pela virada.

A repercussão também apareceu nos dados do Google Trends. O interesse de busca pelo termo “Casemiro” no Brasil cresceu de forma expressiva durante a partida: após registrar índices baixos no início do acompanhamento, entre 1 e 7 pontos, o nome do volante saltou para 31 por volta das 14h12, no horário de Brasília, e chegou a 66 às 14h44.

O pico ocorreu às 15h16, quando o termo “Casemiro” atingiu 100 pontos, o nível máximo da série analisada pelo Google Trends. Depois disso, o interesse ainda se manteve elevado, com 70 pontos às 15h24, 46 às 15h32 e nova alta para 89 às 15h48, indicando que a atuação do volante continuou mobilizando torcedores após os principais lances da partida.

Nas redes sociais, a trajetória do jogador gerou forte repercussão. Torcedores comentaram a sequência de emoções envolvendo Casemiro: primeiro a advertência, depois a pressão sobre sua permanência em campo e, por fim, o gol que recolocou a seleção brasileira no jogo. A atuação passou a ser tratada como uma verdadeira montanha-russa.

Depois do empate, o Brasil manteve a postura ofensiva. Gabriel Martinelli substituiu Matheus Cunha, enquanto Fabinho entrou no lugar de Casemiro. O volante deixou o campo após cumprir papel decisivo na reação brasileira, em uma atuação marcada por tensão, cobrança e protagonismo.

Martinelli, acionado no segundo tempo, também marcou e ampliou o impacto das mudanças feitas pela seleção. A equipe cresceu após o intervalo, ganhou profundidade no ataque e conseguiu transformar a pressão em gols contra o Japão.

A partida consolidou Casemiro como um dos nomes centrais do confronto. Entre o cartão amarelo no início, o gol de empate, a substituição na etapa final e o pico de buscas no Google Trends, o volante simbolizou os altos e baixos de uma seleção brasileira que precisou reagir em um jogo de forte carga emocional na Copa do Mundo.