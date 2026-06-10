Copa do Mundo: Fifa pede alteração em uniforme do Haiti

247 - A Fifa solicitou mudanças na camisa que a seleção do Haiti utilizará na Copa do Mundo. A notícia foi divulgada pela fornecedora esportiva Saeta na terça-feira (9). Segundo a empresa, a entidade considerou que alguns elementos visuais do uniforme poderiam ser interpretados como mensagens políticas de acordo com seus regulamentos. As informações são do GE.

Em comunicado, a Saeta afirmou que o projeto apresentado tinha como objetivo homenagear homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti e não foi concebido com finalidade política.

"O design final apresentado pela Saeta foi um tributo para os homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não foram pensados como uma mensagem política. Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente por seus regulamentos e pediu modificações no design", informou a empresa.

O uniforme traz referências à Batalha de Vertières, travada em 1803 e considerada decisiva para a independência haitiana após a luta contra a França. A Saeta não especificou no comunicado se a exigência da Fifa está relacionada diretamente à representação desse episódio histórico.

A descrição oficial da camisa também destaca a trajetória do país desde a independência. Segundo o texto divulgado pela fabricante, o uniforme foi concebido como uma homenagem ao povo haitiano e à sua história.

"Mais de dois séculos atrás, uma nação nasceu. Hoje, uma nova era começou. Essa é mais do que uma camisa, é um tributo ao povo haitiano. Nossa história não é somente contada oralmente. Nós vestimos, defendemos e carregamos orgulhosamente a história. Por 222 anos, o povo haitiano sempre foi orgulhoso de seu país, sempre esperando por dias melhores. O Haiti tem montanhas, mares e paisagens de palmeiras, mas a coisa mais preciosa é o povo desta terra. Nós vestimos história e vestimos orgulho", declarou a Saeta.

Polêmica nas redes sociais

Além da discussão envolvendo a Fifa, o uniforme também gerou interpretações equivocadas nas redes sociais. Alguns usuários associaram uma bandeira presente na camisa à bandeira da Polônia e sugeriram uma homenagem aos poloneses que participaram de episódios ligados à independência haitiana.

A teoria, porém, foi desmentida. A bandeira retratada no uniforme é azul e vermelha e faz referência à primeira bandeira nacional do Haiti, adotada após a independência, em 1804. O mesmo desenho também constava na Constituição haitiana de 1843. O site polonês Transfery.info procurou a Saeta, que confirmou que o símbolo exibido na camisa não corresponde à bandeira polonesa.

Relação histórica entre Haiti e Polônia

A associação feita por internautas tem origem em um episódio histórico ocorrido durante o processo de independência do Haiti. Na época, tropas polonesas enviadas por Napoleão Bonaparte participaram do conflito. Parte desses soldados, entretanto, mudou de lado e passou a lutar ao lado das forças lideradas pelo general haitiano Dessalines.

O Haiti integra o Grupo C da Copa do Mundo. A seleção enfrentará o Brasil na segunda rodada da fase de grupos, na sexta-feira (19).