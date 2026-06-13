Copa do Mundo: Haiti e Escócia fazem estreia no Grupo C
Retorno ao Mundial após longos jejuns movimenta confronto em Boston
247 - Haiti e Escócia entram em campo neste sábado (13) pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado às 22h (de Brasília), no Estádio de Boston, nos Estados Unidos, e reúne duas seleções que integram o Grupo C, ao lado de Brasil e Marrocos. As informações são da CNN Brasil.
As duas equipes iniciam a caminhada no Mundial em busca de um resultado positivo na luta por uma vaga nas oitavas de final. O duelo também marca o retorno das seleções ao principal torneio do futebol mundial após longos períodos de ausência.
O Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo depois de 52 anos. Já a Escócia retorna ao torneio após 28 anos e chega embalada por sua campanha nas Eliminatórias Europeias.
Escalações
Haiti: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Experience; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson, Ruben Providence, Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot. Técnico: Sébastien Migné.
Escócia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Andy Robertson, Grant Hanley, Jack Hendry; Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson; Che Adams, Ben Doak e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.