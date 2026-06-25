Copa do Mundo supera marca de 1994 e bate recorde de público

Reuters - A Copa do Mundo de 2026 tornou-se a edição com maior público da história do torneio nesta quinta-feira, superando o recorde de 1994 de quase 3,6 milhões de espectadores, segundo a Fifa.

O anúncio foi feito durante o segundo tempo da partida entre Alemanha e Equador em East Rutherford, em Nova Jersey. Os telões exibiram o novo recorde — 3.605.357 —, sob aplausos estrondosos.

Com 48 partidas ainda por disputar na Copa do Mundo, o público total poderia, teoricamente, quase dobrar o recorde de 1994, alcançado em uma época em que a Copa do Mundo contava com apenas 52 partidas. Os estádios têm estado, em média, com mais de 99% da capacidade ocupada.

Os preços elevados dos ingressos, amplamente divulgados pela imprensa, e as restrições de viagem impostas pelo governo do presidente Donald Trump a certos países significam que pode haver muitas pessoas que gostariam de estar no torneio, mas não puderam comparecer, disse o economista Victor Matheson, especialista em negócios esportivos da Faculdade de Holy Cross.

Mas houve muitos torcedores prontos para ocupar seus lugares. “Os norte-americanos... querem estar presentes nos grandes momentos”, afirmou Dan Rascher, especialista em economia do esporte da Universidade de San Francisco.