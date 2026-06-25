Argentina deve fazer rodízio contra a Jordânia e pode poupar Messi

Por Gabriel Araujo

KANSAS CITY, MISSOURI, 25 Jun (Reuters) - A Argentina chega ao último jogo do Grupo J contra a Jordânia, no sábado, já de olho na fase eliminatória, enquanto seus rivais estarão ansiosos para encerrar sua primeira participação na Copa do Mundo com uma nota positiva, em uma partida que, na prática, já não tem mais importância para a classificação.

Os sul-americanos garantiram a liderança do grupo e uma vaga na próxima fase após derrotarem a Argélia por 3 a 0 e a Áustria por 2 a 0, com Lionel Messi marcando todos os cinco gols da equipe.

Antes de enfrentar o segundo colocado do Grupo H em Miami, no dia 3 de julho, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deve fazer rodízio no elenco contra a Jordânia.

O próprio Messi pode ser poupado, com Nico Paz pronto para substituir o craque, que completou 39 anos na quarta-feira e se recuperou recentemente de uma lesão muscular.

“A ideia é dar à maioria dos jogadores a chance de jogar. Acho que eles merecem isso e, sempre que a partida permitir, faremos isso”, disse Scaloni a jornalistas.

MAIS MINUTOS

Jogadores que estão voltando de lesões recentes -- incluindo o atacante Julián Álvarez, o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico e o meio-campista Leandro Paredes -- podem ter mais tempo de jogo.

“Não cheguei na melhor forma para disputar os amistosos, mas me sinto muito bem agora. Apoiando a equipe e cumprindo o papel que me foi atribuído”, disse Álvarez, que entrou como reserva nas duas primeiras partidas.

O zagueiro Cristian Romero provavelmente ficará de fora após ter sido forçado a sair de campo devido a uma lesão na vitória sobre a Áustria, e o veterano Nicolás Otamendi deve substituí-lo.

A defesa da Argentina ainda não enfrentou um desafio significativo, e as incertezas nesse setor permanecem.

A Jordânia, que faz sua estreia no torneio, foi eliminada após uma derrota por 3 a 1 para a Áustria e outra por 2 a 1 para a Argélia, mas o técnico Jamal Sellami disse que o confronto contra os atuais campeões seria uma oportunidade para sua equipe deixar uma boa marca.

Para Sellami, a inexperiência de seus jogadores pode ter custado a derrota para a Argélia, mas ele disse se orgulhar da campanha da equipe na Copa do Mundo, apesar da eliminação precoce.

Argentina e Jordânia se enfrentam em Arlington, no Texas, enquanto Áustria e Argélia jogam ao mesmo tempo em Kansas City.

(Reportagem de Gabriel Araujo)