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      Ministério abre investigação sobre CazéTV por anúncios de bets na Copa

      A apuração busca entender se houve possível irregularidade na forma como as apostas foram promovidas dentro das transmissões

      Conflito de interesses pode deixar CazéTV fora da Copa do Mundo de 2030 (Foto: Reprodução Instagram @cazetv )
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      247 - O Ministério da Justiça, por meio da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), abriu um processo de investigação para apurar a atuação de influenciadores e empresas ligadas ao setor de apostas esportivas durante a Copa do Mundo de 2026, com foco especial na parceria envolvendo a CazéTV e marcas de “bets”.

      A apuração busca entender se houve possível irregularidade na forma como as apostas foram promovidas dentro das transmissões e conteúdos esportivos, especialmente no ambiente digital, onde a CazéTV se tornou um dos principais canais de exibição do Mundial no Brasil.

      O procedimento também se insere em um contexto mais amplo de fiscalização sobre publicidade de apostas online, já que o governo vem intensificando regras para proteger consumidores, principalmente em relação à publicidade direcionada e à atuação de influenciadores.

      A Senacon deve analisar contratos, campanhas e eventuais práticas consideradas abusivas ou enganosas envolvendo promoção de apostas durante eventos esportivos de grande audiência, como a Copa.

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