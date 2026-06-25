Ministério abre investigação sobre CazéTV por anúncios de bets na Copa

247 - O Ministério da Justiça, por meio da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), abriu um processo de investigação para apurar a atuação de influenciadores e empresas ligadas ao setor de apostas esportivas durante a Copa do Mundo de 2026, com foco especial na parceria envolvendo a CazéTV e marcas de “bets”.

A apuração busca entender se houve possível irregularidade na forma como as apostas foram promovidas dentro das transmissões e conteúdos esportivos, especialmente no ambiente digital, onde a CazéTV se tornou um dos principais canais de exibição do Mundial no Brasil.

O procedimento também se insere em um contexto mais amplo de fiscalização sobre publicidade de apostas online, já que o governo vem intensificando regras para proteger consumidores, principalmente em relação à publicidade direcionada e à atuação de influenciadores.

A Senacon deve analisar contratos, campanhas e eventuais práticas consideradas abusivas ou enganosas envolvendo promoção de apostas durante eventos esportivos de grande audiência, como a Copa.