Conflito de interesses pode deixar CazéTV fora da Copa do Mundo de 2030

247 - A CazéTV pode ficar fora da transmissão da Copa do Mundo de 2030 caso a Fifa imponha restrições ao modelo de negócios da LiveMode, empresa responsável pela operação do canal. A entidade máxima do futebol analisa a estrutura societária da companhia e a participação de investidores ligados ao setor de direitos esportivos. As informações são do portal Terra, com base em apuração do Notícias da TV.

A avaliação é de que esse modelo pode configurar um potencial conflito de interesses nas negociações para a comercialização dos direitos de mídia do torneio. O principal ponto em análise envolve a atuação da LiveMode em diferentes etapas do mercado. Além de intermediar a venda de direitos esportivos, a empresa participa da operação da CazéTV e mantém relação societária com fundos de investimento que também atuam no segmento.

Na avaliação da Fifa, a presença dos mesmos agentes em diferentes fases da cadeia de comercialização pode comprometer critérios de governança e independência nas negociações. Entre as possibilidades estudadas estão mudanças na estrutura societária da empresa ou a imposição de limitações contratuais para uma eventual renovação do acordo de transmissão da Copa do Mundo de 2030.

Bastidores também incluem discussões sobre o futebol brasileiro

Outro elemento observado nos bastidores é a articulação política envolvendo a CBF e projetos de reorganização do futebol brasileiro. A Fifa acompanha as discussões sobre uma possível unificação das ligas nacionais a partir de 2030, tema que pode influenciar o ambiente das negociações dos direitos internacionais.

O debate ocorre em um momento de expansão das plataformas de streaming nas transmissões esportivas. Na Copa do Mundo de 2026, a CazéTV integrou a cobertura do torneio após a abertura do mercado de direitos digitais, que passou a ser compartilhado entre diferentes grupos de mídia.

Na competição, a transmissão da partida entre Brasil e Haiti alcançou 16,1 milhões de conexões simultâneas na CazéTV. Já o Grupo Globo registrou audiência de 51 milhões de pessoas, considerando a TV aberta e as plataformas digitais.

Até o momento, a Fifa não tomou uma decisão definitiva sobre os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030, e as negociações seguem em andamento.