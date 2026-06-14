Sem Galvão, Globo tem queda histórica na estreia do Brasil na Copa e CazéTV bate recorde

247 - A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, no sábado (13), também foi marcada por uma intensa disputa pela audiência entre emissoras de televisão e plataformas digitais. O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos colocou frente a frente Globo, SBT e CazéTV na cobertura do Mundial.

Segundo a revista Veja, a CazéTV alcançou um desempenho histórico durante a transmissão da partida no YouTube. O canal comandado por Casimiro Miguel ultrapassou 10 milhões de visualizações ao vivo e registrou pico de 12 milhões de espectadores simultâneos.

O resultado estabeleceu um recorde para transmissões esportivas ao vivo na internet, tornando-se a maior audiência já registrada por uma live esportiva no mundo. Apesar disso, a plataforma ficou atrás da Globo em alcance total de público.

Mesmo mantendo a liderança isolada de audiência na Grande São Paulo, a Globo registrou seu pior desempenho em transmissões da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. A emissora marcou 30,74 pontos, índice equivalente a cerca de 21 milhões de telespectadores simultâneos.

O número ficou abaixo do recorde negativo anterior, de 31,5 pontos, registrado durante a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil enfrentou a Holanda. A edição de 2026 também marca o primeiro Mundial sem a narração de Galvão Bueno na Globo. O narrador passou a integrar a equipe do SBT neste ano.

Na disputa pela audiência, o SBT alcançou 10 pontos no Ibope, o que representa aproximadamente 7 milhões de aparelhos ligados simultaneamente durante a transmissão da partida da Seleção Brasileira.