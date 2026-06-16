Globo perde público para SBT e CazéTV na estreia do Brasil na Copa

247 - A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 evidenciou uma mudança importante no mercado de transmissões esportivas no país: embora a Globo tenha perdido parte expressiva do público em relação ao Mundial anterior, o interesse pelo Brasil cresceu com a presença de SBT, CazéTV e N Sports na disputa pela audiência, relata o portal do F5.

Segundo dados do Ibope, Brasil x Marrocos, disputado no sábado (13), foi acompanhado por 76,2 milhões de brasileiros nas 15 principais regiões metropolitanas do país. Desse total, 50 milhões assistiram ao jogo por alguma plataforma do grupo Globo, incluindo TV aberta, SporTV e GE TV. Outros 26,2 milhões foram alcançados por transmissões do SBT, da CazéTV e da N Sports.

A comparação com a estreia brasileira na Copa do Mundo de 2022 mostra o tamanho da mudança. Naquele ano, quando a Globo tinha exclusividade na TV aberta e a CazéTV ainda dava seus primeiros passos, a emissora reuniu sozinha 74,9 milhões de espectadores na vitória do Brasil sobre a Sérvia, em 24 de novembro. Em 2026, a Globo registrou queda de 33% no público em relação àquele desempenho.

O recuo, no entanto, não indica perda de interesse pela seleção brasileira. O dado aponta principalmente para a fragmentação dos direitos de transmissão e para a redução da hegemonia da Globo em grandes eventos esportivos. Com o SBT exibindo a partida e apostando na narração de Galvão Bueno, além da força digital da CazéTV, parte do público migrou para outras telas e plataformas.

No SBT, o desempenho superou expectativas internas. Antes do início do Mundial, alcançar 10 pontos de audiência era visto como um objetivo muito difícil. A transmissão, porém, ultrapassou essa marca e chegou a picos de 12 pontos. A emissora pretende ampliar a divulgação de seus próximos jogos para tentar atrair ainda mais telespectadores, especialmente os que tradicionalmente acompanhavam a Copa pela Globo.

Na Globo, o resultado foi recebido com certa frustração, mas sem grande surpresa, diante da maior concorrência nas transmissões. A avaliação interna também teve um lado positivo: mesmo dividindo o público com outras plataformas, a emissora alcançou seu maior público em 2026 até o momento.

A CazéTV também comemorou números históricos. Brasil x Marrocos e Espanha x Cabo Verde se tornaram as transmissões ao vivo de maior audiência da história do YouTube no mundo, chegando a até 12 milhões de aparelhos conectados. O desempenho reforça o crescimento da plataforma como alternativa relevante para eventos esportivos de grande porte.

O alcance digital da CazéTV pode ser ainda maior do que o projetado pelo Ibope, já que a medição considera apenas as 15 principais regiões metropolitanas do Brasil. A diferença entre aparelhos conectados e público estimado mostra o desafio de mensurar com precisão a audiência em um cenário cada vez mais dividido entre TV aberta, canais pagos, streaming e plataformas digitais.

A estreia do Brasil na Copa de 2026, portanto, marcou mais do que o início da campanha da seleção no torneio. O jogo também confirmou uma nova configuração no consumo de futebol no país, com a Globo ainda forte, mas disputando espaço com concorrentes que ampliaram o alcance da transmissão e transformaram a audiência em um fenômeno mais pulverizado.