Copa do mundo define classificados e confrontos da segunda fase

247 - A Copa do Mundo avança para a reta decisiva com a definição dos classificados e dos primeiros confrontos da segunda fase, também chamada de 16-avos de final, após o início da última rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (24). O cenário começa a desenhar o chaveamento completo do mata-mata da competição..

Ao todo, diversas seleções já garantiram vaga na fase eliminatória após as duas primeiras rodadas e a abertura da rodada final. Entre os classificados estão México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, Noruega e Colômbia, além de Suíça, Canadá, Brasil, Marrocos e África do Sul. A Bósnia & Herzegovina também assegurou classificação como uma das melhores terceiras colocadas.

Com o avanço da competição, algumas seleções já consolidaram liderança de seus grupos, como Alemanha, Argentina, Estados Unidos e México, o que permite projetar possíveis caminhos no mata-mata e eventuais adversários na sequência do torneio.

Entre os confrontos já definidos da segunda fase, destaca-se África do Sul x Canadá, primeiro duelo confirmado com as duas equipes já garantidas na etapa eliminatória. Outros cruzamentos também começam a ser desenhados conforme a definição final das posições nos grupos.

Entre os jogos já programados, a Alemanha enfrentará um dos melhores terceiros colocados dos grupos A, B, C, D ou F, em partida marcada para 29 de junho, em Boston. Os Estados Unidos terão pela frente um terceiro colocado de diferentes grupos, em duelo previsto para 1º de julho, em Santa Clara.

O México também aguarda um adversário entre os melhores terceiros colocados e entra em campo no dia 30 de junho, na Cidade do México. Já a Argentina enfrentará o segundo colocado do grupo H, em Miami, no dia 3 de julho.

A Suíça terá pela frente um terceiro colocado e jogará em Vancouver, também no dia 3 de julho. No mesmo ritmo de definição, o Brasil encara o segundo colocado do grupo F em Houston, no dia 29 de junho, enquanto Marrocos enfrenta o líder do grupo F em Monterrey.

Com o avanço da última rodada da fase de grupos, o chaveamento da Copa do Mundo segue sendo atualizado em tempo real, consolidando os duelos que irão marcar o início da fase eliminatória do torneio.