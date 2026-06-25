O dia na Copa: Alemanha, Holanda e EUA definem liderança dos grupos

247 - A Copa do Mundo terá nesta quinta-feira (25) uma rodada decisiva na fase de grupos, com Alemanha, Holanda e Estados Unidos em campo para confirmar favoritismo e definir a liderança de suas chaves. Serão seis partidas, distribuídas em três horários, no encerramento dos grupos D, E e F.

A rodada começa às 17h, com dois jogos pelo Grupo E: Equador x Alemanha e Curaçao x Costa do Marfim. Às 20h, Tunísia x Holanda e Japão x Suécia fecham o Grupo F. Às 23h, Turquia x Estados Unidos e Paraguai x Austrália encerram o Grupo D.

A Alemanha chega à última rodada do Grupo E em posição favorável. A seleção venceu os dois primeiros jogos, contra Curaçao e Costa do Marfim, e depende do próprio desempenho diante do Equador para confirmar a liderança. Os equatorianos, por outro lado, ainda buscam a primeira vitória no torneio.

A Costa do Marfim também entra na rodada com possibilidade de terminar no topo da chave. Para isso, enfrenta Curaçao no mesmo horário do jogo alemão. A simultaneidade das partidas aumenta o peso da definição, já que saldo de gols e resultado paralelo podem influenciar diretamente a classificação final do grupo.

No Grupo F, a Holanda tenta consolidar a reação após golear a Suécia na rodada anterior. A seleção holandesa enfrenta a Tunísia, que ainda não pontuou, em confronto que pode garantir uma posição mais favorável no mata-mata.

Japão e Suécia fazem o outro jogo da chave, também às 20h. A partida tem caráter decisivo para as duas seleções: os japoneses buscam confirmar a classificação e disputar a ponta do grupo, enquanto os suecos precisam responder à derrota pesada sofrida diante da Holanda.

O Grupo D fecha a programação da quinta-feira (25). Os Estados Unidos, anfitriões da competição, enfrentam a Turquia às 23h após duas vitórias nas rodadas anteriores. A equipe norte-americana chega à partida com a liderança encaminhada e com a chance de avançar em primeiro lugar.

No mesmo horário, Paraguai e Austrália fazem um confronto direto por posição no grupo. A Turquia, derrotada nas duas primeiras rodadas, entra em campo em situação delicada e precisa vencer os Estados Unidos para manter alguma possibilidade de classificação.

Jogos desta quinta-feira (25), no horário de Brasília: