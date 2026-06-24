Brasil vence a Escócia por 3 a 0 e avança em primeiro no grupo

247 - A seleção brasileira confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. Com dois gols de Vinícius Júnior e outro de Matheus Cunha, a equipe encerrou a primeira fase no topo da chave e agora aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F para conhecer seu adversário na próxima etapa.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti construiu a vitória com superioridade ofensiva, intensidade na marcação e eficiência nos momentos decisivos. A Escócia teve períodos de posse de bola e chegou a exigir boas intervenções de Alisson, mas não conseguiu transformar suas chances em gol.

O primeiro gol brasileiro saiu aos sete minutos do primeiro tempo, após pressão na saída de bola da Escócia. Scott McKenna foi pressionado por Rayan Vitor, que recuperou a jogada e acionou Vinícius Júnior em condição clara. O atacante driblou o goleiro Angus Gunn e mandou para o fundo da rede.

Aos 22 minutos da etapa inicial, Vinícius Júnior voltou a balançar as redes em lance de pressão sobre Jack Hendry. O gol, no entanto, foi anulado após revisão do VAR. O árbitro César Ramos, do México, entendeu que houve falta do atacante brasileiro no início da jogada.

Mesmo com a anulação, o Brasil manteve o controle da partida e ampliou ainda antes do intervalo. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães levantou a bola pela direita, e Vinícius Júnior apareceu com liberdade para cabecear e marcar seu segundo gol na partida.

A vantagem de 2 a 0 ao fim da primeira etapa refletiu o maior volume ofensivo brasileiro. Até aquele momento, a seleção já havia criado as principais oportunidades, enquanto a Escócia buscava responder com jogadas pelo alto e finalizações de média distância.

No segundo tempo, o Brasil continuou controlando o ritmo da partida e chegou ao terceiro gol aos 15 minutos. Casemiro tocou para Bruno Guimarães, que entrou na área e serviu Matheus Cunha. O atacante finalizou no canto e ampliou para 3 a 0.

A Escócia tentou reagir nos minutos seguintes e levou perigo em lances de Scott McTominay e Lewis Ferguson, mas Alisson fez defesas importantes e manteve o Brasil sem sofrer gols. Angus Gunn também trabalhou bastante do outro lado, evitando que o placar fosse ainda mais amplo.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Ancelotti fez duas alterações na seleção brasileira: Fabinho entrou no lugar de Casemiro, e Gabriel Martinelli substituiu Lucas Paquetá. Aos 30 minutos, Neymar Júnior entrou na vaga de Matheus Cunha, autor do terceiro gol brasileiro.

Na reta final, aos 36 minutos do segundo tempo, Alex Sandro entrou no lugar de Douglas Santos. Também foi informado que Alex Sandro entrou no lugar de Endrick no mesmo minuto.

Com o resultado, o Brasil terminou a primeira fase na liderança do Grupo C. A seleção passa a aguardar a definição do Grupo F, que pode colocar Países Baixos, Japão ou Suécia no caminho brasileiro na fase eliminatória.

A Escócia, por sua vez, encerrou a rodada em terceiro lugar no grupo e passou a depender da combinação de resultados das demais chaves para saber se avançará como uma das melhores terceiras colocadas. Caso consiga a classificação, poderá enfrentar adversários como Alemanha, México ou o líder do Grupo I, conforme o chaveamento da competição.