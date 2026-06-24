Bósnia bate Catar e fica perto da próxima fase da Copa

247 - A Bósnia e Herzegovina ficou muito perto de avançar à próxima fase da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Catar por 3 a 1, nesta quarta-feira (24), no Lumen Field, em Seattle. Com atuação segura e maior controle da partida, a seleção europeia construiu vantagem ainda no primeiro tempo e administrou o resultado na etapa final.

O triunfo, válido pela segunda rodada do Grupo B, deixou a equipe bósnia em posição favorável para alcançar os 16 avos de final da competição, enquanto o Catar passou a depender de uma combinação mais difícil de resultados.

A Bósnia começou a partida em ritmo intenso e mostrou superioridade desde os primeiros minutos. A equipe pressionou a saída de bola do Catar, ocupou melhor o campo ofensivo e conseguiu transformar o domínio em gol aos 28 minutos do primeiro tempo. Alajbegovic recebeu com liberdade, deixou três defensores para trás e acertou um chute preciso no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Abunada.

A vantagem bósnia aumentou apenas cinco minutos depois. Kolasinac avançou pela esquerda e cruzou na área. Dzeko apareceu na segunda trave, desviou de primeira e a bola tocou no lateral Al-Brake antes de entrar. O lance foi registrado como gol contra, colocando a Bósnia em vantagem confortável ainda antes do intervalo.

Mesmo com o placar favorável, a seleção europeia continuou criando chances. Dzeko quase marcou o terceiro ao receber lançamento de Alajbegovic, invadir a área e finalizar na trave. O lance reforçou a superioridade bósnia na maior parte da etapa inicial.

O Catar, no entanto, reagiu nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Afif e Pedro Miguel construíram boa jogada pelo lado direito, e Al-Haydos apareceu na pequena área para completar e diminuir a diferença. O gol recolocou a equipe asiática na partida antes do intervalo.

No segundo tempo, o Catar tentou pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldade para superar a marcação organizada da Bósnia. Afif voltou a ser o jogador mais perigoso da equipe e teve a melhor oportunidade catariana na etapa final, ao finalizar na rede pelo lado de fora.

A Bósnia resistiu à tentativa de reação adversária e voltou a controlar o jogo na reta final. Aos 34 minutos do segundo tempo, Mahmic apareceu bem posicionado dentro da área e marcou o terceiro gol, fechando a vitória por 3 a 1.

Com o resultado, a Bósnia e Herzegovina encaminhou a classificação à próxima fase da Copa do Mundo de 2026. O desempenho consistente em Seattle deixou a seleção europeia em situação confortável no Grupo B e aumentou a pressão sobre o Catar na sequência da competição.