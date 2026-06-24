Suíça vence o Canadá e garante primeiro lugar no grupo da Copa do Mundo

VANCOUVER, 24 Jun (Reuters) - Rubén Vargas e Johan Manzambi marcaram no segundo tempo para a Suíça, que venceu o Canadá por 2 x 1 nesta quarta-feira e se classificou para o mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo B, com os co-anfitriões do torneio também avançando, em segundo lugar.

A Suíça, com sete pontos, permanecerá em Vancouver para os 16 avos de final. O Canadá, que teria liderado o grupo com um empate, ficou três pontos atrás e seguirá para Los Angeles para sua próxima partida.

As duas equipes conseguiram gerar um total de três chutes ao gol em um primeiro tempo sem grandes lances, marcado apenas por dois cartões amarelos aplicados ao capitão suíço Granit Xhaka e ao atacante canadense Cyle Larin, após os dois se envolverem em uma discussão por causa de uma cobrança rápida de falta da Suíça.

A Suíça intensificou a pressão após o intervalo. Vargas colocou a equipe na frente logo de cara, e Manzambi, de 20 anos, marcou o segundo gol com uma bela finalização aos 12 minutos.

Embora o reserva Promise David tenha reduzido a diferença para 2 x 1 com seu primeiro toque após entrar em campo, o Canadá não conseguiu marcar outro gol e sofreu sua primeira derrota no torneio.

(Reportagem de Philip O'Connor)