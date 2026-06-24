Árbitro que anulou gol de Vini Jr. já motivou queixa do Brasil à Fifa em 2018

247 - O árbitro mexicano César Ramos voltou a ficar em evidência para a seleção brasileira nesta quarta-feira (24), ao anular um gol de Vini Jr. na partida entre Brasil e Escócia, pela Copa do Mundo. A decisão reacendeu a lembrança de outro episódio polêmico envolvendo o juiz e o Brasil: a atuação dele no empate por 1 a 1 contra a Suíça, no Mundial de 2018, quando a CBF formalizou uma reclamação à Fifa por lances não revisados pelo VAR.

As informações são de reportagem do UOL. Na partida de 2018, o Brasil questionou o gol de empate da Suíça, marcado por Zuber, em lance no qual Miranda reclamou de ter sido empurrado antes da cabeçada. Depois de assistirem ao replay no telão do estádio, jogadores brasileiros cercaram César Ramos e pediram a revisão do lance pelo árbitro de vídeo.

Aquele jogo também teve outra reclamação brasileira. Gabriel Jesus caiu dentro da área após disputa com um defensor suíço, em lance interpretado pela seleção como possível pênalti. César Ramos, porém, mandou a partida seguir e a marcação de campo foi mantida.

A insatisfação da delegação brasileira foi levada oficialmente à Fifa, mas não resultou em desdobramentos. Ao relembrar o episódio, Ana Paula Oliveira afirmou ao UOL: “Houve uma reclamação oficial para a Fifa, mas ficou somente nisso”.

César Ramos disputa sua terceira Copa do Mundo como árbitro. Antes da edição de 2026, o mexicano já havia trabalhado nos Mundiais de 2018 e 2022. Neste torneio, ele também comandou o empate por 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia.

O histórico do árbitro com equipes brasileiras inclui ainda uma decisão internacional de clubes. Em 2017, Ramos apitou a final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Grêmio. O time espanhol venceu por 1 a 0, com gol de falta.