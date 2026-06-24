Vini Jr. brilha em vitória do Brasil, celebra boa fase e diz não se preocupar com números

247 - O atacante da seleção brasileira Vini Jr. foi o destaque da vitória do Brasil sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela Copa do Mundo, ao marcar duas vezes e se igualar a Mbappé e Haaland na vice-artilharia da competição.

Após a partida, o camisa 7 afirmou que não coloca estatísticas pessoais acima do desempenho coletivo da seleção. Em entrevista à TV Globo, ele também revelou uma promessa feita a Carlo Ancelotti: marcar um gol de cabeça durante o Mundial. O segundo gol de Vini Jr. no jogo saiu justamente dessa forma.

“Não estou preocupado com números, mas sim em fazer meu trabalho o melhor possível para ajudar a seleção. Fico muito feliz com os gols, hoje teve até um de cabeça, que eu tinha prometido para o mister que eu faria. Ele disse que era impossível e que me pagaria um presente. São marcas importantes, tenho que ficar feliz, mas com os pés no chão”, disse Vini Jr.

Brasil confirma liderança do grupo com vitória segura

A seleção brasileira fechou a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C ao vencer a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. O resultado consolidou a campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que agora aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F para conhecer seu adversário na próxima fase.

O Brasil construiu o placar com pressão ofensiva, marcação intensa e eficiência nas oportunidades criadas. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Rayan Vitor pressionou Scott McKenna na saída de bola, recuperou a jogada e acionou Vini Jr., que driblou o goleiro Angus Gunn antes de abrir o marcador. Aos 22 minutos, o atacante voltou a balançar as redes, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, por falta no início da jogada.

Ainda antes do intervalo, aos 47 minutos, Bruno Guimarães levantou a bola pela direita, e Vini Jr. apareceu livre para cabecear e ampliar. No segundo tempo, aos 15 minutos, Casemiro iniciou a jogada, Bruno Guimarães serviu Matheus Cunha, e o atacante finalizou no canto para fazer o terceiro.

A Escócia tentou reagir, especialmente em lances de Scott McTominay e Lewis Ferguson, mas Alisson fez defesas importantes. Ancelotti ainda promoveu mudanças, com as entradas de Fabinho, Gabriel Martinelli, Neymar Júnior e Alex Sandro. Com a derrota, os escoceses terminaram a rodada em terceiro lugar e passaram a depender de combinações em outros grupos para avançar como uma das melhores terceiras colocadas.