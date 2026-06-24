Marrocos vira sobre o Haiti e avança em 2º no grupo do Brasil
Seleção marroquina reage após duas desvantagens, vence por 4 a 2 e garante classificação na Copa do Mundo de 2026
247 - O Marrocos buscou uma virada importante sobre o Haiti nesta quarta-feira (24), venceu por 4 a 2 no Mercedes-Benz Stadium, em Boston, e garantiu a classificação em segundo lugar no grupo C da Copa do Mundo de 2026, o mesmo do Brasil.
A partida teve roteiro movimentado, com seis gols, alternância no placar e um momento histórico para a seleção haitiana, que chegou a ficar duas vezes em vantagem antes de sofrer a reação marroquina.
O Haiti abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, em um lance infeliz para o goleiro Bounou, que marcou contra e colocou a equipe caribenha em vantagem. O Marrocos reagiu ainda na etapa inicial e empatou aos 38 minutos, com Hakimi.
A igualdade durou pouco. Aos 42 minutos, Isidor recolocou o Haiti à frente, ampliando o clima de surpresa na partida. A resposta marroquina, porém, veio antes do intervalo: aos 45 minutos, Saibari marcou e levou o jogo para o descanso empatado em 2 a 2.
Na volta para o segundo tempo, as duas seleções mantiveram postura ofensiva. Aos 15 minutos, El Khannous aproveitou sobra na entrada da área e finalizou forte, mas Placide fez boa defesa e impediu a virada naquele momento.
Depois dos 20 minutos, o ritmo caiu. Com a pausa para hidratação, o Marrocos promoveu mudanças em bloco e passou a administrar melhor o desgaste físico. As alterações deram resultado na reta final da partida.
Aos 32 minutos do segundo tempo, Rahimi, que havia entrado no lugar de Saibari, marcou o terceiro gol marroquino. Após cobrança de escanteio fechada de Hakimi e desvio dentro da área, o atacante dominou, girou e finalizou para virar o placar.
O Marrocos ainda ampliou aos 44 minutos. Rahimi venceu disputa pela bola na linha de fundo e cruzou para Yassine completar para o gol, fechando a vitória por 4 a 2.
Mesmo com a vantagem marroquina, o Haiti ainda levou perigo nos acréscimos. Nazon cobrou falta com força, mas Bounou se redimiu do gol contra ao fazer grande defesa, espalmando com a mão trocada.
Ficha técnica
Marrocos 4 x 2 Haiti
Campeonato: Copa do Mundo de 2026, 3ª rodada do grupo C
Data: quarta-feira (24)
Local: Mercedes-Benz Stadium, Boston, Estados Unidos
Horário: 19h, de Brasília
Árbitro: Danny Makkelie, da Holanda
VAR: Dennis Higler, da Holanda
Cartões amarelos: Placide, Casimir e Nazon, do Haiti
Gols: Bounou, contra, para o Haiti, aos 9 minutos do primeiro tempo; Hakimi, para o Marrocos, aos 38 minutos do primeiro tempo; Isidor, para o Haiti, aos 42 minutos do primeiro tempo; Saibari, para o Marrocos, aos 45 minutos do primeiro tempo; Rahimi, para o Marrocos, aos 32 minutos do segundo tempo; Yassine, para o Marrocos, aos 44 minutos do segundo tempo.