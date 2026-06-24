Brasil na Copa: confira horário do próximo jogo e possível caminho no mata-mata
Seleção volta a campo na segunda-feira (29) e já tem datas previstas até uma eventual final da Copa do Mundo
247 - A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) garantiu a liderança do grupo C da Copa do Mundo e voltará a campo na próxima segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, pelos 16 avos de final. A partida também marcou mais uma boa atuação de Vini Jr. e o retorno de Neymar à equipe.
Comandado por Carlo Ancelotti, o Brasil agora aguarda a definição do segundo colocado do grupo F para conhecer seu adversário na primeira fase eliminatória da competição.
No cenário atual, o Japão aparece como possível rival da Seleção Brasileira. A situação, porém, ainda pode mudar nesta quinta-feira, 25, quando os japoneses enfrentam a Suécia, às 20h, no horário de Brasília. Além de Japão e Suécia, a Holanda também pode cruzar o caminho do Brasil no mata-mata.
Com a liderança do grupo C assegurada, a equipe brasileira já tem datas e horários previstos para todas as fases eliminatórias, caso avance na Copa do Mundo. O próximo compromisso será em horário mais cedo, nesta segunda-feira (29) às 14h, e pode abrir o caminho da Seleção até uma eventual decisão.
Serviço: possíveis jogos do Brasil na Copa.
Oitavas de final: 5 de julho, domingo, às 17h.
Quartas de final: 11 de julho, sábado, às 18h.
Semifinal: 15 de julho, quarta-feira, às 16h.
Final: 19 de julho, sábado, às 18h.
Todos os horários informados seguem o fuso de Brasília.