Brasil na Copa: confira horário do próximo jogo e possível caminho no mata-mata

247 - A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) garantiu a liderança do grupo C da Copa do Mundo e voltará a campo na próxima segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, pelos 16 avos de final. A partida também marcou mais uma boa atuação de Vini Jr. e o retorno de Neymar à equipe.

Comandado por Carlo Ancelotti, o Brasil agora aguarda a definição do segundo colocado do grupo F para conhecer seu adversário na primeira fase eliminatória da competição.

No cenário atual, o Japão aparece como possível rival da Seleção Brasileira. A situação, porém, ainda pode mudar nesta quinta-feira, 25, quando os japoneses enfrentam a Suécia, às 20h, no horário de Brasília. Além de Japão e Suécia, a Holanda também pode cruzar o caminho do Brasil no mata-mata.

Com a liderança do grupo C assegurada, a equipe brasileira já tem datas e horários previstos para todas as fases eliminatórias, caso avance na Copa do Mundo. O próximo compromisso será em horário mais cedo, nesta segunda-feira (29) às 14h, e pode abrir o caminho da Seleção até uma eventual decisão.

Serviço: possíveis jogos do Brasil na Copa.

Oitavas de final: 5 de julho, domingo, às 17h.

Quartas de final: 11 de julho, sábado, às 18h.

Semifinal: 15 de julho, quarta-feira, às 16h.

Final: 19 de julho, sábado, às 18h.

Todos os horários informados seguem o fuso de Brasília.