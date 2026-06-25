Equador vira sobre a Alemanha e avança na Copa com gol de Plata

247 - O Equador venceu a Alemanha por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (25), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, e garantiu vaga na Copa do Mundo em um confronto decidido por Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, já na etapa final.

A partida, válida pela terceira rodada do Grupo E, começou com susto para os equatorianos, que sofreram um gol logo no primeiro minuto, mas reagiram rapidamente e construíram uma vitória de forte impacto diante de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

A Alemanha abriu o placar com Leroy Sané, aos 1 minuto do primeiro tempo, aproveitando o início acelerado da equipe comandada por Julian Nagelsmann. A resposta equatoriana, no entanto, veio pouco depois. Aos 8 minutos, Ângulo deixou tudo igual e recolocou a seleção sul-americana no jogo.

O duelo ganhou contornos dramáticos no segundo tempo. A Alemanha chegou a ter um pênalti marcado após falta em Kai Havertz, mas a árbitra Tori Penso foi chamada pelo VAR e revisou o lance. A penalidade acabou anulada por uma infração anterior no início da jogada, com Vite novamente envolvido no lance e Sané apontado como responsável pela irregularidade.

A virada equatoriana saiu aos 32 minutos da etapa final, em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Kevin Rodríguez desviou na primeira trave, e a sobra ficou para Gonzalo Plata. Dentro da pequena área, o atacante finalizou para marcar o gol que decidiu a partida.

O resultado confirmou a força de reação do Equador, comandado por Sebastián Beccacece, em uma partida marcada por intensidade, revisão decisiva do VAR e eficiência nos momentos mais importantes. Para a Alemanha, o revés aumentou a pressão sobre a equipe de Nagelsmann em um jogo no qual a vantagem inicial não foi suficiente para controlar o adversário.

Ficha técnica

Equador 2 x 1 Alemanha.

Data e horário: quinta-feira (25), às 17h, de Brasília.

Competição: Copa do Mundo, terceira rodada do Grupo E.

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos.

Árbitra: Tori Penso, dos Estados Unidos.

Assistentes: Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos.

VAR: Joe Dickerson, dos Estados Unidos.

Cartões amarelos: Hincapié, Pavlovic, Alan Franco e Gonzalo Plata.

Gols: Sané, a 1 minuto do primeiro tempo, para a Alemanha; Ângulo, aos 8 minutos do primeiro tempo, e Plata, aos 32 minutos do segundo tempo, para o Equador.

Equador: Galindez; Alan Franco, Preciado, Ordoñez, Pacho e Hincapié, Estupiñan; Yeboah, Felix Torres, Caicedo, Vite e Angulo, Jordy Caicedo; Plata e Enner Valencia, Kevin Rodríguez. Técnico: Sebastián Beccacece.

Alemanha: Neuer; Kimmich, Thiaw, Tah, Rüdiger e Raum; Pavlovic, Stiller, Nmecha, Beier, Sané, Musiala e Wirtz, Gross; Havertz, Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.