Ochoa recebe despedida perfeita no Azteca com vitória do México sobre República Tcheca

CIDADE DO MÉXICO, 24 Jun (Reuters) - Se a partida da Copa do Mundo da quarta-feira marcou a última vez que Guillermo Ochoa vestiu a camisa do México, o goleiro de 40 anos não poderia ter desejado uma despedida melhor.

Entrando em campo nos últimos 12 minutos, com sua equipe vencendo por 2 a 0 contra a República Tcheca e garantindo o acesso para as oitavas de final como líder do Grupo A, Ochoa recebeu com satisfação os aplausos da torcida no Estádio Azteca, local onde fez sua estreia na equipe principal do Club América em 2004.

Em sua sexta e última participação na Copa do Mundo, Ochoa manteve o placar zerado iniciado por Raúl Rangel, enquanto o México marcou novamente no final da partida, fechando a partida em 3 a 0.

O goleiro veterano, facilmente reconhecível pelo seu cabelo cacheado, mostrou-se satisfeito com seu papel.

“Minha primeira partida, no Azteca. Minha última partida, no Azteca. Foi um belo capítulo final da minha carreira”, disse ele à TV mexicana.

“Obrigado a todos.”

Todo o estádio aplaudiu Ochoa ao apito final, uma demonstração de respeito a um jogador cujas defesas espetaculares e atos de resistência solitários se tornaram parte do folclore do futebol mexicano.

“Ele é um exemplo para todos nós. É o primeiro a chegar à academia e o último a sair”, disse Chávez sobre Ochoa.

“Essa é a cereja do bolo de uma grande carreira. Ele é um ídolo para nós, ajudou a guiar o grupo com sua experiência, e estou muito feliz por ele.”

Para os torcedores, tudo seguiu o roteiro ideal: uma Copa do Mundo em casa, uma campanha perfeita na fase de grupos e uma lenda se despedindo com os gritos de seu nome ressoando em seus ouvidos.

Eles já ousam falar sobre a perspectiva de um tão esperado retorno às quartas de final da Copa do Mundo.

(Reportagem de Angelica Medina, na Cidade do México)