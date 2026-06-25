Copa do Mundo mostra rivalidade e solidariedade entre latino-americanos na Costa Oeste dos EUA

Por Ed White e Ian Ransom

LOS ANGELES/SAN JOSE, Califórnia, 25 de junho (Reuters) - Não houve gritos de alegria entre o público do restaurante argentino Fuegos, em Los Angeles, quando o Brasil marcou um gol na vitória por 3 x 0 sobre o Haiti na Copa do Mundo.

Na verdade, o francófono Haiti estava recebendo mais apoio na sexta-feira passada por parte dos clientes orgulhosamente argentinos.

“É difícil para nós” torcer pelo Brasil, disse um deles à Reuters.

“Gostamos deles, mas futebol é outra história.”

Por toda a Costa Oeste da Califórnia, as rivalidades latino-americanas estão fervilhando, com milhões de torcedores tendo suas emoções levadas às alturas e depois derrubadas pela Copa do Mundo.

Cerca de 40% da população do estado é latina, com cinco milhões somente no condado de Los Angeles, mas a proporção é maior em vários distritos onde uma mistura de comunidades mexicanas, centro-americanas, sul-americanas e caribenhas tece uma rica tapeçaria.

As relações entre as nove nações latino-americanas que disputam a Copa do Mundo com 48 seleções variam de acordo com ideologias políticas em constante mutação e rixas históricas.

No entanto, uma obsessão comum pelo futebol as une. Pelo menos até que suas seleções se enfrentem.

“(Há) muitos latinos aqui e todos nós amamos futebol”, disse Pedro Jr. Rodríguez Flores, morador de San Mateo, à Reuters na zona de torcedores de San José.

Rodríguez, de 21 anos, estava cercado por centenas de torcedores vestidos de amarelo torcendo pela Colômbia, enquanto a partida da fase de grupos contra a República Democrática do Congo era exibida na tela gigante da Praça San Pedro.

Mas ele vestia uma camisa verde, um dos muitos torcedores do México que apoiavam os colombianos na praça.

“Sou latino-mexicano... E nesta Copa do Mundo, estou torcendo por todos os países latinos.”

German López, um guatemalteco vestindo uma camisa da Argentina, dirigiu duas horas desde Modesto, no Vale Central da Califórnia, para vir à zona de torcedores de San José se encontrar com seu irmão para assistir ao jogo do seu segundo time favorito, a Colômbia.

“A cada quatro anos, temos que aproveitar, todos nós nos reunimos aqui”, disse à Reuters.

“E dá para ver gente com camisas do México, do Brasil, da Colômbia. A gente se reúne a cada quatro anos. Sem política envolvida."

“Não torcemos necessariamente por apenas um time. Assim que um dos times latino-americanos estiver jogando, todos nós vamos torcer por ele."

APOIO RELUTANTE

A Copa do Mundo tem sido um presente para muitos torcedores mexicanos da Califórnia, que comparecem em grande número nos dias de jogo.

Eles lotaram o Estádio de San Francisco para torcer pelo Paraguai na vitória por 1 x 0 sobre a Turquia na última sexta-feira, com suas camisetas verdes espalhadas entre as listras vermelhas e brancas dos torcedores paraguaios.

O apoio mexicano à Argentina pode ser um pouco mais relutante, devido aos confrontos entre os dois países na Copa do Mundo.

A atual campeã tem o hábito de eliminar o México das Copas do Mundo, inclusive há quatro anos, no Catar, em 2022.

“Temos uma certa, digamos, rivalidade, certo? Porque eles sempre nos dão uma surra”, disse Rodríguez. “Mas a gente não gosta muito deles.”

A história dolorosa não impediu que cerca de uma dúzia de torcedores vestidos com as cores do México torcessem pela Argentina no restaurante Fuegos na segunda-feira, quando a seleção marcou na vitória por 2 x 0 sobre a Áustria.

Torcedores mexicanos e argentinos dançaram juntos no estacionamento do restaurante após a partida.

“Primeiro o México, depois você tem que torcer por todas as Américas — e isso vai do Canadá até a Terra do Fogo — antes de qualquer outro lugar”, disse Ananias Chairez, 48, um norte-americano de ascendência argentina.

Alex Sasayama, que escreve artigos sobre a comunidade norte-americana em Los Angeles explorando rivalidades transnacionais no futebol, disse que amizades e competitividade se chocam durante a Copa do Mundo, criando situações desconfortáveis.

“Sempre foi muito importante assistir aos jogos com nossos amigos, com amigos do México. Mas (se a Argentina e o México se enfrentarem) acaba sempre não sendo divertido, porque alguém fica chateado”, disse o argentino-americano.

Três nações latino-americanas já conquistaram a Copa do Mundo: o Brasil, com cinco títulos; a Argentina, que conquistou seu terceiro no Catar; e o Uruguai, vencedor em 1930 e 1950.

Emerson Santiago Díaz Vega, que vendia camisas de seleções na zona de torcedores de San José, espera por uma revanche contra a Argentina, que venceu a Colômbia por 1 x 0 na final da Copa América de 2024, o campeonato continental da América do Sul.

“Perdemos por pouco e estamos em busca de revanche. Queremos revanche, e isso é futebol. É imprevisível”, disse o jovem de 24 anos.

Nascido em Bogotá e morando em San José, Vega disse que as camisas mais procuradas eram as da Colômbia, do México e da Argentina, e que seus estoques de camisas de Lionel Messi se esgotaram depois que o astro marcou todos os cinco gols da Argentina nas duas primeiras partidas da fase de grupos.

“No momento, não tenho mais nenhuma. Esgotaram. Vendem muito bem”, disse.

(Reportagem adicional de Elizabeth Mendez em San Jose, Califórnia)