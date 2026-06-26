Equador decreta feriado após vitória histórica sobre a Alemanha

247 - O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou feriado nacional nesta sexta-feira (26) depois da vitória da seleção equatoriana por 2 a 1 sobre a Alemanha, resultado que garantiu ao país uma vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. As informações são da Reuters.

O anúncio foi feito por Noboa nas redes sociais após a partida disputada na quinta-feira (25), pela última rodada do Grupo E. A classificação provocou forte comoção no país e levou o governo equatoriano a transformar o dia seguinte ao triunfo em feriado nacional.

"Graças aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos momentos difíceis pelos quais passaram, conseguiram se recuperar e proporcionar essa imensa alegria a todo o país. Amanhã, feriado!", afirmou Noboa em publicação na rede social X.

O Equador entrou em campo pressionado pela necessidade de vencer. A equipe havia perdido para a Costa do Marfim e empatado com Curaçao nas duas primeiras rodadas, cenário que deixava a classificação dependente de uma reação imediata contra uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

A partida começou de forma adversa para os equatorianos, que sofreram um gol logo nos primeiros minutos. Mesmo em desvantagem, a seleção sul-americana conseguiu reorganizar o jogo, buscou o empate e virou o placar diante de um estádio lotado na região de Nova York/Nova Jersey.

O gol da vitória foi marcado por Gonzalo Plata, jogador do Flamengo, que se tornou personagem central da classificação equatoriana. O resultado levou torcedores ao delírio nas arquibancadas e desencadeou comemorações no Equador, onde a campanha da seleção vinha sendo alvo de críticas antes da reação decisiva.

A Alemanha, apesar da derrota, já havia assegurado a liderança do Grupo E e avançou à próxima fase. A Costa do Marfim ficou com a segunda colocação após vencer Curaçao por 2 a 0. Com a vitória sobre os alemães, o Equador também garantiu sua presença no mata-mata.

A classificação representa um dos momentos mais marcantes da trajetória recente da seleção equatoriana em Copas do Mundo. Além do peso esportivo, o triunfo teve impacto político e social imediato, com o presidente Daniel Noboa usando o resultado para anunciar um dia de celebração nacional.

O feriado decretado pelo governo amplia o clima de festa no país após uma vitória considerada histórica. Para o Equador, superar a Alemanha em uma Copa do Mundo e avançar à fase eliminatória reforça a importância da seleção como símbolo de união nacional em meio à competição.