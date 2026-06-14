Escócia ganha do Haiti e consegue sua primeira vitória na Copa do Mundo em 36 anos
McGinn colocou a Escócia fez o único gol da partida aos 28 minutos, com um chute que desviou duas vezes e acabou no fundo das redes do Haiti
Reuters - A Escócia venceu o Haiti por 1 x 0 neste sábado, graças a um gol de John McGinn na etapa inicial, e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo com sua primeira vitória no torneio desde 1990.
McGinn colocou a Escócia à frente aos 28 minutos, com um chute que desviou duas vezes e acabou no fundo das redes do Haiti.
A Escócia, que antes havia acertado a trave com Scott McTominay, teve dificuldades para acompanhar o ritmo dos haitianos em alguns momentos, mas a seleção caribenha, em sua primeira aparição na Copa do Mundo desde 1974, não teve eficiência nas finalizações.
A Escócia agora enfrenta Marrocos, que empatou em 1 a 1 com o Brasil neste sábado, e o Haiti jogará contra os pentacampeões mundiais. As duas partidas estão marcadas para 19 de junho.