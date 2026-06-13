Vini Jr. cobra ajustes no Brasil após estreia com empate

247 - O atacante da seleção brasileira Vinícius Júnior avaliou que o Brasil precisa corrigir problemas de controle de jogo e proteção defensiva após o empate com Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Autor do gol brasileiro e eleito o melhor jogador da partida, o camisa 7 afirmou que a equipe terá de evoluir rapidamente antes do confronto com o Haiti, marcado para sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do grupo C.

Em entrevista à CazéTV após a partida, Vinícius citou o gol sofrido pela seleção como exemplo de uma falha a ser trabalhada. No lance, Saibari aproveitou um contra-ataque, avançou em velocidade, saiu diante de Alisson e finalizou por cobertura.

“Certamente temos que segurar mais a bola, mover de um lado para o outro. Muitas vezes, vão se defender e explorar o contra-ataque, hoje a gente tomou gol assim. Agora é trabalhar porque o próximo jogo tá muito perto”, afirmou Vinícius Júnior.

O empate deixou Brasil e Marrocos com um ponto no grupo C. Apesar do resultado abaixo do esperado, o atacante valorizou o desempenho individual na estreia, mas ressaltou que ainda há margem para evolução ao longo da competição.

“Me dá confiança para os próximos jogos, ter feito o gol e a partida que eu fiz. Claro que tenho que melhorar muito, mas temos que seguir nessa linha de trabalhar juntos para conseguir grandes coisas”, disse.

Vinícius Júnior também comentou a alteração tática após a saída de Wesley, quando Raphinha passou a atuar pelo lado direito. Para ele, a seleção precisou se reorganizar em campo em meio à pressão de uma competição curta, na qual os ajustes precisam ser feitos sem perda de tempo.

“A gente acaba sem um jogador aberto na direita, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque é uma competição de tiro curto. Acredito que o mister fez bem, mudou o Raphinha de lado, e assim conseguimos ir melhor”, declarou.

Com apenas um ponto somado na primeira rodada, o Brasil chega ao duelo contra o Haiti com a necessidade de buscar a vitória para ganhar força no grupo. A equipe terá poucos dias para corrigir os problemas apontados por Vinícius Júnior, especialmente a circulação de bola e a recomposição para evitar contra-ataques.