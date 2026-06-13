Igor Thiago aponta "falta de concentração" em estreia do Brasil contra Marrocos

247 - Igor Thiago reconheceu que a ansiedade pesou para a Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com Marrocos, neste sábado (13), na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O atacante do Brentford, da Inglaterra, avaliou que o time sentiu o peso do primeiro jogo, mas defendeu confiança na sequência da competição.

Na saída de campo do Estádio New York New Jersey, nos Estados Unidos, Igor Thiago afirmou que o nervosismo teve influência no desempenho da equipe comandada por Carlo Ancelotti. “Posso dizer que sim (nervosismo dificultou). A maioria está na primeira Copa, os mais velhos têm nos abraçado, colocado a gente na direção certa. No final, tudo vai dar certo”, disse o jogador.

Surpresa na escalação inicial de Ancelotti para a partida de estreia, Igor Thiago deixou o gramado aos 17 minutos do segundo tempo. O atacante encerrou sua participação com duas finalizações, uma delas no alvo, em um jogo no qual o Brasil buscava iniciar a caminhada no Mundial com vitória, mas encontrou dificuldades diante da seleção marroquina.

Após o empate, o jogador também analisou o desempenho coletivo e apontou o que faltou para que a Seleção Brasileira saísse de campo com os três pontos. “Faz parte o resultado, viemos buscar a vitória, temos que entender que (a Seleção Marroquina) é uma equipe difícil. Levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo (...) A ideia foi bem clara do que o treinador pediu em campo. Tentamos nosso melhor, faltou concentração da nossa parte. É levantar a cabeça”, afirmou.

O resultado aumentou a pressão sobre o Brasil logo na primeira rodada do Grupo C. Vini Jr. marcou um golaço, mas a Seleção não conseguiu sustentar a vantagem contra Marrocos em uma partida disputada diante de 80.663 torcedores.

O próximo compromisso brasileiro será na sexta-feira (19), às 21h30, no horário de Brasília, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A Escócia completa a chave da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.