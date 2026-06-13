Ancelotti fala em "ansiedade" em estreia do Brasil na Copa

247 - A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em uma partida marcada por oscilação, dificuldades no primeiro tempo e reação após o intervalo. As informações são do jornal O Globo.

Depois do jogo, o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Igor Thiago reconheceram que a ansiedade pesou na atuação do Brasil. Segundo O Globo, a equipe começou com problemas para controlar a partida, sofreu com as transições marroquinas e só conseguiu melhorar o rendimento na segunda etapa.

Ancelotti admitiu que a tensão da estreia pode ter influenciado o desempenho da seleção brasileira. “Um pouco de ansiedade, acho que sim. No primeiro tempo, eles saíram da pressão e faziam transições perigosas, então poderíamos ter mais controle”, afirmou o treinador.

O técnico também avaliou que o Brasil perdeu intensidade em parte do primeiro tempo, mas conseguiu reorganizar o jogo depois do intervalo. “Começamos bem no jogo. Depois estávamos um pouco preocupados, perdemos muitos duelos, muitas bolas. O primeiro tempo não foi bom, melhoramos no segundo. Partida difícil, Marrocos é uma boa equipe”, disse Ancelotti.

A estreia brasileira no Grupo C teve um início abaixo do esperado. A seleção encontrou dificuldades para impor seu ritmo, perdeu disputas importantes no meio-campo e permitiu que Marrocos avançasse com perigo em transições rápidas. A melhora veio no segundo tempo, quando a equipe conseguiu maior controle e reduziu os espaços dados ao adversário.

Igor Thiago, um dos jogadores do elenco que disputam sua primeira Copa do Mundo, também reconheceu o peso emocional da estreia. Para o atacante, a juventude de parte do grupo ajuda a explicar a ansiedade, mas o apoio dos atletas mais experientes tem sido importante no ambiente da seleção.

“Eu acho que eu posso dizer que sim, né? Porque todo mundo aqui, a maioria, está na primeira Copa. Mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm botado a gente na direção certa. Então, acho que no final tudo vai dar certo”, afirmou Igor Thiago.

O atacante ainda comentou as dificuldades ofensivas do Brasil pelo lado direito. A equipe só conseguiu aliviar o problema depois de ajustes no posicionamento de Raphinha e da entrada de Luiz Henrique, que deram mais presença à seleção naquela faixa do campo.

Igor Thiago, porém, evitou atribuir o desempenho a uma falha específica de estratégia. “Não, acho que a ideia foi bem clara daquilo que o professor pediu para a gente fazer dentro de campo. Tentamos nosso melhor aqui. Acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte”, declarou.

O empate deixa o Brasil com um ponto na abertura da campanha. A atuação, embora irregular, reforçou para a comissão técnica a necessidade de maior controle emocional e melhor execução nos momentos de pressão, especialmente diante de adversários capazes de acelerar o jogo em contra-ataques.