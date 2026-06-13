Brasil e Marrocos empatam em duelo intenso pela Copa do Mundo; acompanhe

247 - O Brasil vai empatando com Marrocos por 1 a 1 neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Em confronto intenso pelo Grupo C, a equipe comandada por Carlo Ancelotti saiu atrás no placar, reagiu ainda no primeiro tempo com Vinícius Júnior e promoveu substituições na etapa final.

Marrocos começou melhor e impôs dificuldades ao Brasil desde os primeiros minutos. A seleção africana valorizou a posse de bola, acelerou pelos lados e explorou falhas na saída brasileira. Em uma das primeiras chegadas perigosas, El Khannouss escapou pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou para Neil El Aynaoui, que finalizou de primeira. Marquinhos bloqueou o chute e evitou o gol.

O Brasil tentou responder principalmente com Vinícius Júnior. O atacante avançou pela esquerda em velocidade e cruzou para Igor Thiago, que por pouco não conseguiu completar. Ainda assim, Marrocos manteve maior presença ofensiva no início da partida e voltou a assustar com Achraf Hakimi, que recebeu pela direita da área e chutou cruzado para fora.

A pressão marroquina resultou no primeiro gol. Brahim Díaz encontrou Ismael Saibari entre os defensores brasileiros, e o camisa 11 avançou pelo meio antes de encobrir Alisson na saída do goleiro. O lance confirmou o bom início de Marrocos e deixou o Brasil em desvantagem no MetLife Stadium.

Depois do gol, a Seleção Brasileira buscou mais controle no campo ofensivo. Raphinha participou de jogadas pela direita, Casemiro tentou levantar bolas na área e Vinícius Júnior passou a ser acionado com mais frequência. Em um lance promissor, o camisa 7 recebeu na esquerda da área, girou o corpo e acabou travado por Hakimi antes da finalização.

O empate brasileiro saiu ainda no primeiro tempo. Bruno Guimarães achou Vinícius Júnior na linha de fundo, e o atacante limpou a marcação de Neil El Aynaoui antes de finalizar colocado, com categoria, para fazer 1 a 1. O gol recolocou o Brasil na partida e aumentou o ritmo de um confronto marcado por velocidade, disputas físicas e chances para os dois lados.

Marrocos, no entanto, seguiu perigoso. Hakimi puxou contra-ataque pelo centro e finalizou rasteiro para fora. Em outro lance, Brahim Díaz deu passe de letra para Ismael Saibari dentro da área, mas Gabriel Magalhães bloqueou a conclusão. A equipe africana terminou boa parte da etapa inicial com vantagem no número de finalizações.

O Brasil também teve chance clara antes do intervalo. Douglas Santos cruzou pela esquerda, e Lucas Paquetá, livre de marcação, emendou um voleio defendido por Yassine Bounou. A primeira etapa terminou empatada por 1 a 1, depois de 45 minutos movimentados e com boas oportunidades para as duas seleções.

A partida teve ainda advertências importantes. Casemiro recebeu cartão amarelo após falta dura em Neil El Aynaoui, enquanto Roger Ibañez foi punido por entrada forte em Brahim Díaz. O árbitro esloveno Slavko Vinčić também interrompeu o jogo para uma pausa de hidratação durante o primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Brasil tentou aumentar a pressão sobre a saída de bola marroquina. Vinícius Júnior cobrou lateral rapidamente e deixou Igor Thiago em boa condição pela esquerda da grande área, mas o atacante parou em defesa de Bounou. Pouco depois, o camisa 7 voltou a aparecer pela direita, arrancou até a linha de fundo e cruzou sem precisão.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Ancelotti fez alteração no setor ofensivo brasileiro. Matheus Cunha entrou no lugar de Lucas Paquetá, em uma tentativa de dar novo fôlego à equipe na construção das jogadas e na pressão sobre a defesa adversária. A substituição ocorreu em um momento em que o Brasil buscava transformar a superioridade territorial em chances mais claras.

Mesmo com a mudança, Marrocos manteve organização defensiva e seguiu tentando trocar passes no campo ofensivo. A equipe africana mostra intensidade e confirma em campo a confiança acumulada desde a campanha histórica na Copa do Mundo de 2022, quando chegou às semifinais após eliminar seleções tradicionais como Espanha e Portugal.

O duelo também marca a estreia de Carlo Ancelotti em Copas do Mundo à frente da Seleção Brasileira. O treinador inicia a caminhada no torneio com a missão de encerrar o jejum brasileiro de títulos mundiais, que vem desde 2002. Na preparação para a competição, o Brasil havia goleado o Panamá por 6 a 2 e vencido o Egito por 2 a 1.

As duas equipes chegaram à estreia com baixas. No Brasil, Wesley foi cortado após se lesionar contra o Egito, abrindo espaço para Éderson na lista. Neymar também ficou fora da partida. Pelo lado de Marrocos, Aguerd e Ezzalzouli foram ausências importantes, enquanto Mazraoui, que havia sofrido luxação em amistoso contra a Noruega, foi liberado para jogar.

Com o empate parcial, Brasil e Marrocos seguem disputando os primeiros pontos no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida permanece aberta no segundo tempo, com a Seleção Brasileira tentando pressionar e Marrocos apostando na organização defensiva e na velocidade para voltar a levar perigo.