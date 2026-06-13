Senesi chega aos EUA após convocação de última hora pela Argentina

247 - O zagueiro Marcos Senesi desembarcou na manhã de sábado (13) nos Estados Unidos para integrar a delegação da Argentina na Copa do Mundo. A convocação emergencial do defensor ocorreu após a lesão de Leonardo Balerdi. As informações são do Metrópoles.

Jogador do Tottenham, Senesi foi chamado pelo técnico Lionel Scaloni para substituir Balerdi, que acabou cortado da lista de convocados em razão de um problema físico. O atleta chegou a Kansas, cidade que serve de base para a preparação da seleção argentina antes do início do torneio.

Ao chegar ao país, Senesi falou ao jornal argentino Diário Olé sobre a oportunidade de disputar a competição. "Feliz por esta oportunidade, muito feliz, quero aproveitá-la ao máximo. Estava treinando com grandes expectativas. Não ouvi nada até o último minuto. Grato pela oportunidade. Jogar uma Copa do Mundo é tudo, é o sonho de qualquer criança que começa a jogar futebol no bairro e estou realizando esse sonho", disse.

A Argentina fará sua estreia na Copa do Mundo na segunda-feira (16), às 22h, diante da Argélia, pelo Grupo J. Além da equipe argelina, os argentinos terão pela frente Áustria e Jordânia na fase de grupos da competição.