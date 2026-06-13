Seleção da Inglaterra é surpreendida por roubo de equipamentos de treino antes da chegada a Kansas City

13 Jun (Reuters) - A seleção da Inglaterra sofreu um roubo de equipamentos de treinamento antes de sua chegada a Kansas City, informou a polícia local, após o veículo que transportava o material para sua base na Copa do Mundo ser arrombado.

O incidente ocorreu enquanto o equipamento era transferido da base de pré-torneio da Inglaterra, na Flórida, para o Swope Soccer Village, onde deveria estar pronto antes do início dos treinos da seleção em Kansas City neste sábado.

“Estamos investigando um possível roubo de equipamentos de um veículo da equipe que chegou a Kansas City com itens faltando nesta noite”, informou a polícia.

“A investigação está em andamento. Dois suspeitos foram detidos enquanto se aguarda o desenrolar da investigação.”

Bolas e chuteiras estavam entre os itens que se acredita terem sido roubados, de acordo com reportagens da mídia britânica.

A Federação Inglesa de Futebol afirmou que se trata de um caso policial e que não tem informações a fornecer.

O roubo pode afetar os preparativos da Inglaterra para sua estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, na quarta-feira, em Dallas.

(Reportagem de Suramya Kaushik em Bengaluru)