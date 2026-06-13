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      Brasil empata com Marrocos em estreia movimentada na Copa

      Seleção reage com gol de Vinícius Júnior após sair atrás no MetLife Stadium, em duelo marcado por pressão marroquina e chances dos dois lados

      Brasil empata com Marrocos em estreia movimentada na Copa (Foto: Reuters)
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      247 - A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 em um jogo intenso contra o Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e buscou o empate por 1 a 1 ainda no primeiro tempo, após sair atrás no placar. O duelo, válido pelo grupo C, teve ritmo alto, boas oportunidades dos dois lados e atuação decisiva dos goleiros em momentos importantes da partida.

      O Marrocos abriu o marcador com Ismael Saibari, em jogada construída por Brahim Díaz. O atacante recebeu entre os defensores brasileiros, avançou pelo meio e encobriu Alisson para colocar a seleção africana em vantagem.

      A resposta brasileira veio ainda antes do intervalo. Bruno Guimarães encontrou Vinícius Júnior pela esquerda, e o camisa 7 limpou a marcação dentro da área antes de finalizar com categoria para igualar o placar no MetLife Stadium.

      O primeiro tempo foi marcado por velocidade, disputa física e dificuldades do Brasil na saída de bola. A seleção marroquina começou melhor, manteve posse no campo ofensivo e assustou em jogadas pelos lados, especialmente com El Khannouss, Hakimi e Saibari. Em uma das principais chances antes do gol, Neil El Aynaoui finalizou dentro da área, mas Marquinhos bloqueou e evitou o perigo.

      O Brasil demorou a se ajustar, mas passou a criar espaços com Vinícius Júnior e Raphinha. A primeira chegada perigosa veio em jogada de velocidade pela esquerda, quando Vinícius invadiu a área e cruzou para Igor Thiago, que por pouco não alcançou a bola. Depois, Raphinha também participou de lance promissor, ajeitando de peito após cobrança de Casemiro, mas o goleiro Yassine Bounou se antecipou.

      Após o gol marroquino, a seleção comandada por Carlo Ancelotti tentou acelerar a circulação de bola. O empate nasceu justamente de uma ação mais vertical. Vinícius recebeu próximo à linha de fundo, passou pela marcação e acertou finalização colocada, recolocando o Brasil no jogo.

      A etapa inicial ainda teve cartões amarelos para Casemiro e Roger Ibañez. O Brasil chegou perto da virada nos acréscimos, quando Douglas Santos cruzou pela esquerda e Lucas Paquetá, livre, emendou um voleio defendido por Bounou.

      No segundo tempo, o Brasil iniciou pressionando a saída adversária e criou boa chance com Igor Thiago, que recebeu de Vinícius Júnior pela esquerda e finalizou para defesa do goleiro marroquino. Raphinha também teve oportunidade após contra-ataque puxado por Vinícius, mas bateu sem força.

      Mesmo com maior posse de bola brasileira em parte da etapa final, Marrocos seguiu perigoso quando conseguiu acelerar. A equipe africana aproveitou erros na saída de bola do Brasil e chegou a exigir novas intervenções defensivas, com Gabriel Magalhães e Marquinhos afastando cruzamentos na área.

      Nos minutos finais, o ritmo caiu por causa do desgaste físico e das paralisações. Bounou recebeu atendimento após choque com Raphinha e demonstrou dores no ombro direito, mas permaneceu em campo. O Brasil ainda tentou pressionar em bolas paradas e cruzamentos, enquanto Marrocos buscou explorar contra-ataques e faltas próximas à área.

      Já nos acréscimos, Neil El Aynaoui arriscou chute forte da entrada da área e obrigou Alisson a fazer defesa importante. No rebote, Amaimouni-Echghouyab finalizou novamente, e o goleiro brasileiro voltou a impedir o gol marroquino.

      A partida marcou a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a primeira da seleção em Mundiais sob o comando de um técnico estrangeiro. Ancelotti iniciou a campanha brasileira em busca do sexto título mundial em um grupo que também conta com Haiti e Escócia.

      Marrocos chegou ao torneio embalado pela campanha histórica de 2022, quando alcançou a semifinal no Catar. Contra o Brasil, a seleção africana confirmou a expectativa de um adversário competitivo, organizado e capaz de pressionar uma das favoritas ao título.

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