Endrick fica no banco, e Ancelotti vira alvo de críticas após empate do Brasil na estreia da Copa

247 - A ausência de Endrick em campo durante a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo provocou forte reação de torcedores nas redes sociais após o empate por 1 a 1 com Marrocos, neste sábado (13). O técnico Carlo Ancelotti optou por não utilizar o jovem atacante ao longo da partida, mesmo realizando cinco substituições durante o confronto. As informações são do Metrópoles.

A decisão gerou questionamentos antes, durante e depois do jogo. Ainda antes do apito inicial, parte dos torcedores demonstrou insatisfação com a escalação escolhida pelo treinador. A presença de Igor Thiago entre os titulares e a permanência de Endrick no banco foram alvo de críticas.

"O Endrick não pode ser banco da Seleção", escreveu um torcedor nas redes sociais. Outro questionou: "Igor Thiago? Cadê o Endrick?". Com o resultado de 1 a 1 no placar, as críticas aumentaram ao término da partida. Muitos torcedores consideravam que Endrick poderia ser uma alternativa para buscar o gol da vitória.

Mesmo com as mudanças promovidas por Ancelotti ao longo do confronto, o atacante não foi acionado. "Qual é o critério para o Endrick não ter entrado?", perguntou um usuário. Outro escreveu: "Ancelotti odeia muito o Endrick". Um terceiro afirmou: "É inacreditável precisar de gol e não colocar o Endrick".

A Seleção Brasileira voltará a campo na sexta-feira (19), quando enfrentará o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Segundo a publicação, existe a possibilidade de retorno de Neymar Jr. ao elenco. O jogador não ficou sequer no banco de reservas na partida de estreia contra Marrocos.