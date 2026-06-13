Estreia do Brasil na Copa do Mundo reúne mais de 80 mil torcedores nas arquibancadas

247 - Brasil e Marrocos entraram em campo diante de 80.663 torcedores no sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida foi disputada com casa cheia, registrando capacidade máxima de público. As informações são da CNN Brasil.

O número coloca o confronto como o terceiro maior público do Mundial até o momento. Apenas a estreia do México contra a África do Sul, realizada na quinta-feira (11), no Estádio Azteca, com 80.824 espectadores, e o duelo entre Catar e Suíça, que reuniu 68.827 torcedores no Estádio de São Francisco, registraram marcas destacadas na competição.

Em campo, Brasil e Marrocos empataram em 1 a 1. A seleção marroquina abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Ismael Saibari, meia-atacante de 25 anos do PSV Eindhoven. O jogador aproveitou uma falha defensiva brasileira e encobriu o goleiro Alisson.

A jogada teve início com um passe de Brahim Díaz para Saibari. Livre de marcação, o atacante avançou até a área e finalizou por cobertura para marcar o primeiro gol da partida.

O empate brasileiro veio em uma jogada construída por Bruno Guimarães. O meio-campista avançou pelo lado esquerdo e encontrou Vinícius Júnior. O camisa 7 cortou a marcação, levou a bola para o centro da área e finalizou cruzado, sem chances de defesa para Bono.

Após a estreia, a Seleção Brasileira volta a jogar na sexta-feira (19), às 21h30, contra o Haiti. A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrará sua participação na fase de grupos diante da Escócia, em 24 de junho.