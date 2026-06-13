Congo volta à Copa após 52 anos sob festa africana em Houston

Por Nick Said e Michael Kahn

HOUSTON, 13 Jun (Reuters) - Cânticos eufóricos e o som estridente das vuvuzelas criaram um clima inconfundivelmente africano no treino da República Democrática do Congo em Houston, onde torcedores estão confiantes de que sua seleção pode brilhar na Copa do Mundo e têm uma mensagem para Cristiano Ronaldo.

Os congoleses abrem sua campanha no Grupo K contra Portugal, em Houston, na quarta-feira, encerrando uma espera de 52 anos para voltar ao principal palco do futebol após sua única participação anterior, em 1974, quando competiam como Zaire.

Na ocasião, perderam todas as três partidas, não marcaram nenhum gol e sofreram 14, mas os torcedores estão confiantes de que não haverá repetição do fracasso desta vez, com a Colômbia e o Uzbequistão também no grupo.

“Estou muito feliz, cara”, disse Dada Muzinga à Reuters. “Faz muito tempo... Tenho 40 anos, mas nunca assisti à Copa do Mundo com meu país... Sei que vai ser muito bom.”

Muzinga usava uma máscara de palhaço com cabelo vermelho brilhante e deixou uma mensagem para Ronaldo, que provavelmente entrará em campo pela seleção de Portugal contra os congoleses.

“Esta mensagem é para Cristiano Ronaldo. Não queremos pênaltis, nem cartões vermelhos (como no jogo de estreia). Queremos jogar até o fim. Veremos quem ganha o jogo.”

A participação da equipe é um ponto positivo bem-vindo durante um surto de ebola no Congo que, até sexta-feira, tinha 676 casos confirmados e já havia ceifado 136 vidas.

(Reportagem de Nick Said e Michael D. Kahn)