“Esporte não pode se tornar um luxo”, diz Mamdani, que planeja transmitir a Copa do Mundo ao redor de Nova York

Por Amy Tennery

NOVA YORK, 18 Jun (Reuters) - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, planeja transmitir jogos da Copa do Mundo em centenas de quiosques espalhados pelos cinco distritos da cidade, com o objetivo de tornar os esportes mais acessíveis para os torcedores comuns, após a acessibilidade ter sido uma das bandeiras da sua campanha para o cargo.

Algumas partidas selecionadas serão transmitidas nas telas digitais LinkNYC de 55 polegadas que estão espalhadas pelas esquinas da cidade e normalmente exibem anúncios ou mensagens de utilidade pública.

Mamdani negociou com a NBA para transmitir dois jogos das finais da NBA nessas telas neste mês, uma iniciativa que visou permitir que nova-iorquinos sem acesso à TV aberta ou a serviços de streaming assistissem ao seu amado New York Knicks quebrar um jejum de 53 anos sem títulos.

“Qualquer que seja a infraestrutura que tenhamos, devemos usá-la para facilitar que as pessoas sejam parte do jogo”, disse Mamdani à Reuters nesta quinta-feira.

“Vamos transmitir alguns jogos em centenas de quiosques nos cinco distritos. E será uma oportunidade para os nova-iorquinos realmente se deixarem levar pela Copa do Mundo, da mesma forma que todos nós nos deixamos levar por essa incrível campanha do Knicks.”

O site Politico havia noticiado anteriormente que os planos para a exibição dos jogos estavam sendo discretamente elaborados.

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo estão mais caros do que nunca. Os Estados Unidos sediam o torneio ao lado do Canadá e do México, e a política de preços dinâmicos deixou as partidas fora do alcance de muitos torcedores. O preço mínimo para jogos em Nova York/Nova Jersey e Miami se aproximou de 1.000 dólares nas vésperas do torneio.

Mamdani, político democrata de 34 anos que desafiou a elite política e mobilizou os jovens eleitores no ano passado, trabalhou com o Comitê Organizador de Nova York e Nova Jersey para garantir 1.000 ingressos a preços acessíveis para os nova-iorquinos assistirem ao torneio, a 50 dólares cada, com transporte de ônibus de ida e volta gratuito.

“Se permitirmos que o esporte se torne um bem de luxo, também permitiremos que ele se distancie de suas raízes como forma de expressão da classe trabalhadora — não apenas algo em que se participe, mas também algo do qual se faça parte”, disse Mamdani, que comemorou a vitória do Knicks em uma parada com chuva de papel picado no centro de Manhattan nesta quinta-feira.

“É hora de realmente garantir que não deixemos nenhum nova-iorquino para trás quando o assunto é esporte, e devemos falar sobre isso no mesmo contexto em que falamos das coisas em torno das quais as pessoas também constroem suas vidas.”

No início deste mês, a prefeitura lançou uma linha de camisas de futebol inspiradas na cidade de Nova York em comemoração à Copa do Mundo. As camisas, fabricadas no Brooklyn, foram vendidas a preço de custo, segundo a revista GQ, por cerca de 50 dólares cada, em comparação com o preço de 130 dólares de uma camisa dos EUA à venda em um quiosque de um estádio da Copa do Mundo.

Um porta-voz do gabinete do prefeito disse que a tiragem inicial de 1.500 camisetas se esgotou e que outro lote estava sendo produzido.

Mamdani assistiu ao primeiro jogo da Copa do Mundo no estádio de Nova York/Nova Jersey vestindo uma dessas camisetas e postou uma foto sua na arquibancada mais barata com a legenda: “Mil nova-iorquinos ganharam nosso sorteio de ingressos acessíveis para a Copa do Mundo. Hoje, comemoramos nas arquibancadas o primeiro jogo de NY/NJ do torneio. O jogo bonito pertence a todos.”

“Queremos que esses torneios, que esses momentos sejam coisas que também estejam ao alcance dos trabalhadores e não apenas algo que eles estejam tentando descobrir como assistir por streaming”, disse Mamdani, torcedor de longa data do Arsenal, campeão da Premier League inglesa.

As iniciativas de Mamdani não têm recebido apoio de todos. Ele acabou entrando em conflito com James Dolan, dono de seu amado Knicks, no começo deste mês, após Dolan criticar duramente o prefeito e as autoridades locais por causa das medidas de segurança fora do Madison Square Garden para as finais da NBA. Dolan afirmou que a zona de segurança ao redor do Madison Square Garden, onde inicialmente havia sido planejado um evento para assistir aos jogos, havia transformado as ruas em “um estado policial”.

Mas, à medida que o verão esportivo de Nova York avança a todo vapor, com mais seis jogos da Copa do Mundo a serem disputados em Nova York/Nova Jersey e o Aberto dos EUA de golfe começando nesta quinta-feira na vizinha Southampton, especialistas afirmam que o olho de Mamdani para políticas populares ressoará entre muitos.

“Tradicionalmente, os esportes não eram vistos como algo sério”, disse Lee Igel, professor do Instituto Tisch para o Esporte Global da Universidade de Nova York. “Então, se você ocupa um cargo político ou foi eleito e começa a falar sobre isso, vamos lá... é o aluguel, certo? É o pão de cada dia."

“Veja bem, em qualquer lugar do mundo, esportes são importantes para as pessoas”, disse Igel, acrescentando que Mamdani “entende a plataforma, o poder do esporte”.

(Reportagem de Amy Tennery em Nova York)