Há 44 anos, a Hungria aplicava a maior goleada das Copas

247 - A Copa do Mundo registrou, em 15 de junho de 1982, um dos resultados mais marcantes de sua história. No Nuevo Estadio, em Elche, na Espanha, a Hungria derrotou El Salvador por 10 a 1, pela primeira rodada do Mundial, e estabeleceu a maior goleada já vista no torneio, recorde que permanece intacto há mais de quatro décadas.

O placar histórico foi construído principalmente no segundo tempo, quando a seleção húngara marcou sete de seus dez gols. László Kiss, que começou a partida no banco de reservas, entrou em campo e balançou as redes três vezes, tornando-se o único jogador a fazer um hat-trick como substituto em uma Copa do Mundo. Ao todo, seis atletas da Hungria marcaram na goleada.

El Salvador conseguiu descontar com Luis Ramírez Zapata, autor do único gol da seleção centro-americana em suas duas participações em Mundiais, em 1970 e 1982. O lance entrou para a história do futebol salvadorenho, embora a partida tenha ficado marcada pelo domínio absoluto dos húngaros.

A dimensão da vitória, no entanto, não foi suficiente para garantir a classificação da Hungria à fase seguinte. Apesar do saldo obtido na estreia, a equipe terminou a primeira fase atrás de Bélgica e Argentina e acabou eliminada ainda na etapa inicial da competição. El Salvador perdeu os três jogos que disputou e encerrou sua campanha na última colocação do grupo.

O resultado de 1982 superou as maiores goleadas registradas até então em Copas do Mundo: Hungria 9 x 0 Coreia do Sul, em 1954, e Iugoslávia 9 x 0 Zaire, em 1974. Desde o 10 a 1 em Elche, nenhum outro jogo do torneio voltou a alcançar um placar com dois dígitos.

A partida também permaneceu por 40 anos como o último placar inédito registrado em Copas, marca que só foi quebrada em 2022, quando a Inglaterra venceu o Irã por 6 a 2. Ainda assim, o recorde absoluto de diferença e volume de gols em uma mesma partida segue pertencendo ao confronto entre Hungria e El Salvador.

A seleção húngara daquela geração ainda disputou a Copa do Mundo de 1986, mas não voltou ao torneio desde então. El Salvador também não retornou ao Mundial após a campanha de 1982.

O 10 a 1 voltou a ser lembrado com a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções a partir de 2026, formato que pode aumentar o contraste técnico em determinados confrontos. Por ora, porém, a goleada registrada em Elche segue sem paralelo.

Quarenta e quatro anos depois, Hungria 10 x 1 El Salvador permanece como referência sempre que um placar dilatado se aproxima dos limites históricos do torneio. Mais do que uma curiosidade estatística, o resultado resiste como o maior símbolo de desequilíbrio já visto em uma Copa do Mundo.