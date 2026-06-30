Imprensa alemã chama queda para o Paraguai de pesadelo

247 - A eliminação da Alemanha para o Paraguai na fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026 provocou forte reação na imprensa alemã, que classificou a queda da seleção comandada por Julian Nagelsmann como um vexame. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe europeia foi superada nos pênaltis e deixou o torneio de forma precoce.

As informações foram publicadas pela CNN Brasil. O resultado foi tratado como mais um episódio negativo para uma seleção que chegou ao Mundial pressionada por resultados recentes e acabou novamente distante das fases decisivas.

O jornal Bild adotou tom duro ao analisar a atuação alemã. A publicação afirmou que a equipe teve desempenho "verdadeiramente péssima durante boa parte do jogo" e resumiu a exibição com críticas diretas: "Lento. Chato. Apático. Mais um pesadelo para o futebol alemão".

A avaliação refletiu a frustração com a incapacidade da Alemanha de impor seu jogo diante de um Paraguai organizado defensivamente. Mesmo com maior tradição em Copas do Mundo, a seleção europeia encontrou dificuldades para criar chances claras e viu o adversário sustentar o resultado até a decisão por pênaltis.

O Die Zeit também criticou a partida e descreveu o confronto como "sem graça e marcada por inúmeras faltas". Segundo o veículo, "O Paraguai se defendeu com todas as suas forças, e isso foi mais do que suficiente contra os ataques apáticos e sem inspiração dos alemães".

A revista Kicker, uma das principais publicações esportivas da Alemanha, classificou a seleção de Nagelsmann como "a maior decepção do torneio até agora". A permanência do treinador passou a ser questionada pela imprensa local após a eliminação.

Logo depois da partida, Nagelsmann reconheceu que o desempenho da Alemanha ficou muito abaixo do esperado. O técnico afirmou que alcançar apenas a fase de 16-avos era "obviamente muito pouco" para uma seleção do peso histórico alemão.

A eliminação também expôs um recorde negativo de Manuel Neuer. Com o gol marcado por Enciso, o goleiro passou a ter sofrido gols nas últimas dez partidas que disputou em Copas do Mundo, dado que não passou despercebido pelos jornais do país.

A queda precoce amplia a pressão sobre a Federação Alemã e sobre o projeto de reconstrução da equipe. A Alemanha, tetracampeã mundial, volta a deixar uma Copa antes das fases mais agudas, cenário que aprofunda o debate interno sobre desempenho, renovação e comando técnico.

Do lado paraguaio, a classificação foi recebida como um feito histórico. A equipe sul-americana resistiu à pressão alemã, levou a decisão até os pênaltis e avançou às oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do duelo entre França e Suécia.

A partida entre franceses e suecos está marcada para esta terça-feira (30), às 18h, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. O vencedor terá pela frente um Paraguai embalado por uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026.