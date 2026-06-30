Há 24 anos, Ronaldo brilhava e Brasil vencia a Alemanha pelo pentacampeonato mundial

247 - Em Yokohama, a redenção vestiu a camisa 9. No dia 30 de junho de 2002, Ronaldo marcou os dois gols da vitória do Brasil sobre a Alemanha por 2 a 0 e conduziu a seleção brasileira ao pentacampeonato da Copa do Mundo, em uma das finais mais emblemáticas da história do futebol.

A decisão colocou Brasil e Alemanha frente a frente pela primeira vez em uma final de Mundial. O jogo, disputado no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, teve equilíbrio no primeiro tempo, mas mudou de rumo na etapa final, quando a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari passou a explorar melhor os espaços na defesa alemã.

O primeiro gol nasceu de uma finalização de Rivaldo. Oliver Kahn, eleito o melhor jogador daquela edição da Copa, não conseguiu segurar a bola, e Ronaldo apareceu no rebote para abrir o placar. O lance colocou o Brasil em vantagem e aproximou a seleção de uma conquista que encerraria uma campanha perfeita.

O segundo gol confirmou o título. Kléberson avançou pelo meio e acionou Rivaldo, que deixou a bola passar. Ronaldo recebeu na entrada da área e finalizou com precisão, fazendo 2 a 0 e consolidando a vitória brasileira em Yokohama.

Com os dois gols na final, Ronaldo chegou a oito no torneio e terminou como artilheiro da Copa de 2002. A atuação teve peso especial na trajetória do atacante, que havia enfrentado graves lesões nos joelhos nos anos anteriores e carregava a lembrança da final de 1998, quando sofreu uma convulsão horas antes da derrota para a França.

A seleção brasileira encerrou aquela Copa com sete vitórias em sete jogos. O elenco reunia nomes como Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Cafu também fez história ao se tornar o primeiro jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo.

A edição de 2002 foi a primeira realizada na Ásia e também a primeira organizada por dois países, Coreia do Sul e Japão. O torneio ficou marcado ainda pela campanha histórica da seleção sul-coreana, que chegou às semifinais.

Com o pentacampeonato, o Brasil se consolidou como maior vencedor da história das Copas do Mundo. A vitória sobre a Alemanha também representou a primeira derrota alemã em uma final de Mundial para uma seleção não europeia.

Mais de duas décadas depois, o título de 2002 segue como a conquista mais recente da seleção brasileira em Copas do Mundo. A campanha permanece associada à força coletiva do time de Felipão e ao protagonismo de Ronaldo, personagem central da final que deu ao Brasil a quinta estrela.