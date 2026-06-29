Atacante do Japão recua de declaração que irritou o Brasil

247 - O atacante japonês Kento Shiogai tentou reduzir a repercussão de suas declarações sobre a seleção brasileira após a derrota do Japão por 2 a 1 para o Brasil, resultado que garantiu a classificação da equipe de Carlo Ancelotti às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

Antes do confronto, Shiogai havia afirmado que o Brasil "não é mais o de antigamente" e também comentou o momento vivido por Neymar. As declarações ganharam ampla repercussão entre torcedores brasileiros e aumentaram a expectativa para o duelo disputado no NRG Stadium, em Houston.

Após a eliminação japonesa, o atacante afirmou que sua fala foi interpretada de forma diferente da intenção original. "Não quis dizer que o Brasil é fraco", declarou. Na sequência, explicou a referência feita ao principal jogador brasileiro. "Só queria dizer que os gols do Neymar ficaram no passado."

Jogador não saiu do banco contra a Seleção

Apesar da repercussão provocada pelas declarações antes da partida, Shiogai não foi utilizado pelo técnico Hajime Moriyasu. O atacante permaneceu no banco de reservas durante todo o confronto e não participou da derrota japonesa.

Mesmo sem entrar em campo, acabou sendo provocado por jogadores brasileiros após o apito final, entre eles Matheus Cunha. Questionado sobre o episódio, preferiu não ampliar a polêmica. "Acho que não há nada que eu possa fazer agora que as coisas chegaram a esse ponto", afirmou.

O atacante também reconheceu a qualidade da Seleção Brasileira e avaliou que o Japão teve condições de competir em igualdade durante parte do confronto. "Claro que eles são fortes. Mas acho que tínhamos chances de vencê-los e chegamos a ficar quase no mesmo nível que eles em termos de força", disse.

Participação discreta na Copa

Aos 21 anos, Shiogai teve pouca participação no Mundial. O atacante disputou apenas seis minutos na estreia do Japão, no empate por 2 a 2 com a Holanda, pelo Grupo F. Depois daquela partida, não voltou a ser acionado até a eliminação diante do Brasil.

Torcedores brasileiros reagiram nas redes sociais

Mesmo após a tentativa de esclarecer suas declarações, Shiogai continuou sendo alvo de críticas nas redes sociais. O perfil oficial do atacante recebeu mensagens de torcedores brasileiros com provocações, memes, gifs de Neymar e comentários cobrando respeito à história da Seleção Brasileira.

Brasil aguarda definição do próximo adversário

Com a classificação assegurada, o Brasil volta a campo no domingo, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O adversário será conhecido após o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para esta terça-feira, em Arlington. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tenta manter a campanha no torneio após garantir a vaga com uma vitória de virada sobre o Japão, construída nos acréscimos do segundo tempo.