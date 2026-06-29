Quem é o jogador do Japão que sofreu ataques xenofóbicos após dizer que Neymar "não é mais o mesmo"

247 - O atacante japonês Kento Shiogai, integrante da seleção que enfrentará o Brasil nesta segunda-feira (29), em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, passou a ser alvo de ataques xenofóbicos nas redes sociais após a repercussão de declarações sobre Neymar e a seleção brasileira.

Segundo informações do jornal O Globo, a fala do jogador foi feita a jornalistas japoneses depois de um treinamento da seleção do Japão. A declaração viralizou no Brasil, mas parte das publicações nas redes sociais apresentou o conteúdo em tom mais duro do que o registrado originalmente por veículos japoneses como Football Channel, Gekisaka e Soccer Digest.

A polêmica começou quando Shiogai foi questionado sobre o histórico de Neymar contra a seleção japonesa. O camisa 10 brasileiro já marcou diversos gols em confrontos contra o Japão, o que levou repórteres a perguntarem ao atacante sobre a ameaça representada pelo brasileiro.





“Não é mais o Neymar de antigamente. Acho que, agora, estamos bem”, respondeu Shiogai, em tradução livre do japonês.

A frase foi suficiente para gerar forte reação entre torcedores brasileiros. No Instagram, a última publicação do jogador acumulava mais de 18 mil comentários até o momento da reportagem original. Parte das mensagens incluía ofensas xenofóbicas, com referências preconceituosas a idioma, hábitos e aspectos culturais associados a japoneses e populações asiáticas.

O contexto da declaração, porém, mostra que Shiogai também reconheceu a força da seleção brasileira. Ao ser perguntado sobre a primeira imagem que vinha à cabeça ao pensar no Brasil, o atacante citou Neymar, mas afirmou ter atualmente uma percepção mais forte de equipes como França e Argentina.

“Neymar”, disse Shiogai inicialmente.

Em seguida, ao comentar o momento do futebol brasileiro, completou: “Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente.”

Apesar da repercussão negativa, o jogador japonês não afirmou diretamente que o Brasil deixou de ser uma seleção forte. Na mesma conversa, destacou a qualidade da equipe comandada por Carlo Ancelotti e disse que uma vitória sobre os brasileiros poderia impulsionar a campanha japonesa na Copa.

“O Brasil continua sendo forte. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo”, afirmou.

Shiogai também demonstrou confiança no sistema defensivo do Japão e avaliou que sua seleção tem jogadores capazes de competir contra o ataque brasileiro. A declaração sobre Neymar, portanto, foi dada dentro de uma análise sobre o confronto e sobre a confiança da equipe japonesa para o mata-mata.

O técnico Carlo Ancelotti foi questionado neste domingo sobre a repercussão das falas do atacante japonês, mas evitou alimentar a polêmica. Em entrevista coletiva antes da partida, o treinador afirmou que a seleção brasileira está concentrada apenas no jogo.

“Vamos estar focados no jogo, na qualidade do rival, a preparação do jogo e só isso. Não vamos cair no jogo mental”, declarou Ancelotti.

Brasil e Japão se enfrentam em Houston em partida decisiva pela segunda fase da Copa do Mundo. Quem vencer avança na competição; em caso de eliminação, o derrotado se despede do torneio.

Kento Shiogai nasceu em 2005 e é considerado uma das opções ofensivas da nova geração japonesa. Antes de chegar ao futebol europeu, passou pela Universidade de Keio e pelo Yokohama F. Marinos. O atacante é reconhecido por velocidade, intensidade e capacidade de mudar o ritmo das partidas, especialmente quando entra no decorrer dos jogos.

O episódio expôs, às vésperas de um duelo decisivo, como declarações de atletas podem ganhar outra dimensão nas redes sociais. A repercussão também levou ao debate sobre os limites da rivalidade esportiva e a necessidade de combater manifestações xenofóbicas contra jogadores estrangeiros.japaõ