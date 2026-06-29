Veja quando e onde podem ser os próximos jogos do Brasil

247 - A Seleção Brasileira já conhece o primeiro desafio no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Após o encerramento da fase de grupos, o Brasil enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h, no horário de Brasília, em Houston, em duelo válido pela fase de 16 avos de final.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti também começa a desenhar o possível caminho até a decisão do torneio, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O chaveamento coloca a seleção diante de adversários de diferentes estilos e pode reservar confrontos de peso nas etapas mais avançadas.

O Japão será o primeiro obstáculo brasileiro na fase eliminatória. A equipe asiática terminou em segundo lugar no Grupo F depois de empatar por 1 a 1 com a Suécia. O confronto em Houston definirá quem avançará às oitavas de final.

Caso supere os japoneses, o Brasil terá pela frente Noruega ou Costa do Marfim no domingo, 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey. A definição do adversário dependerá dos resultados finais do grupo em que estão as duas seleções.

Nas quartas de final, o cenário projetado indica a possibilidade de um confronto mais exigente. Inglaterra, México ou Gana aparecem como possíveis adversários do Brasil em uma partida prevista para sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami. A seleção inglesa, líder provisória do Grupo L, é apontada como uma das favoritas em seu lado da chave.

O caminho brasileiro também mantém aberta a possibilidade de um clássico sul-americano contra a Argentina. Como Brasil e Argentina estão no mesmo lado do chaveamento, um encontro entre as duas seleções só poderia ocorrer na semifinal, marcada para quarta-feira, 15 de julho, às 16h, em Atlanta.

Além dos argentinos, outros possíveis adversários do Brasil em uma eventual semifinal são Portugal, Colômbia, Suíça e Canadá. A presença desses nomes reforça a complexidade do trajeto da seleção caso avance na competição.

Do outro lado da chave, algumas das principais potências europeias aparecem como candidatas à decisão. França, Espanha, Alemanha e Bélgica estão entre os possíveis finalistas, ao lado de seleções como Marrocos e Estados Unidos.

A final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para domingo, 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Até lá, o Brasil precisará passar por até cinco jogos eliminatórios para chegar à disputa do título.

Possíveis jogos do Brasil até a final

Segunda-feira, 29 de junho, às 14h — 16 avos de final: Brasil x Japão, em Houston

Domingo, 5 de julho, às 17h — oitavas de final: Noruega ou Costa do Marfim, em Nova Jersey

Sábado, 11 de julho, às 18h — quartas de final: Inglaterra, México ou Gana, em Miami

Quarta-feira, 15 de julho, às 16h — semifinal: Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá, em Atlanta

Domingo, 19 de julho, às 16h — final: França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos, em Nova Jersey

Com o chaveamento definido, a Seleção Brasileira inicia a fase decisiva da Copa diante do Japão e passa a lidar com um cenário em que cada jogo pode aproximar ou encerrar o sonho do hexacampeonato.