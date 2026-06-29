Há 68 anos, Brasil conquistava sua primeira Copa com show de Pelé

247 - A vitória que mudou para sempre a história do futebol brasileiro aconteceu em 29 de junho de 1958. No estádio Råsunda, em Estocolmo, o Brasil derrotou a Suécia por 5 a 2, conquistou sua primeira Copa do Mundo e deu início à trajetória que transformaria a Seleção na maior campeã do planeta.

A final começou com tensão. Jogando em casa, a Suécia abriu o placar logo aos quatro minutos, com Liedholm. O golpe inicial, porém, não desorganizou o Brasil. Com Garrincha desequilibrando pela direita, Vavá marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e virou a partida, encaminhando uma reação que se tornaria histórica.

Na etapa final, o domínio brasileiro se confirmou. Pelé, então com apenas 17 anos, marcou dois gols e encantou o mundo com talento, frieza e criatividade. Em um dos lances mais célebres daquela Copa, dominou a bola dentro da área antes de finalizar. Zagallo também balançou as redes, enquanto Simonsson descontou para os suecos.

Com a conquista, Pelé tornou-se o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo, marca que segue intacta. A equipe comandada por Vicente Feola reunia nomes que se tornariam símbolos do futebol brasileiro, como Gilmar, Nilton Santos, Didi, Garrincha, Vavá e Zagallo.

O título teve peso esportivo e emocional. O Brasil chegava à sua sexta participação em Copas ainda carregando a memória da derrota para o Uruguai na decisão de 1950, no Maracanã. O triunfo em solo europeu representou a superação daquele trauma e consolidou uma nova identidade para a Seleção.

A vitória na Suécia também entrou para a história por outro feito: foi a primeira Copa vencida por uma seleção sul-americana na Europa. A partir daquele torneio, o Brasil iniciaria seu período mais glorioso no futebol mundial, ampliado pelas conquistas de 1962, no Chile, e de 1970, no México.

Entre as imagens eternizadas daquela campanha, nenhuma se tornou tão simbólica quanto a de Pelé chorando ao fim da final, amparado pelos companheiros. A cena traduziu a emoção de um país que conquistava o mundo pela primeira vez.

Sessenta e oito anos depois, o título de 1958 permanece como o marco inaugural da grandeza brasileira nas Copas. Foi a primeira das cinco conquistas mundiais do país e o torneio que apresentou Pelé ao planeta, abrindo caminho para uma das carreiras mais brilhantes da história do futebol.