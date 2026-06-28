Parreira faz cirurgia e segue na UTI no Rio

247 - Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato mundial em 1994, segue internado em uma unidade de terapia intensiva no Rio de Janeiro após passar por cirurgia para cauterização de um sangramento nasal. O ex-treinador, de 83 anos, está sedado, respira com auxílio de aparelhos e não tem previsão de alta da UTI, segundo boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, neste domingo (28).

O procedimento foi realizado no sábado (27), durante internação motivada por complicações de uma inflamação pulmonar. Parreira é acompanhado por um pneumologista intensivista e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Em comunicado, a unidade informou que o estado de saúde do ex-treinador é estável, mas ainda demanda cuidados intensivos. “No momento, o paciente encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos”, diz o boletim.

Parreira enfrenta há alguns anos um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático. A condição se tornou pública em 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol informou que ele respondia bem ao tratamento.

Ícone da história recente da Seleção Brasileira, Parreira comandou o Brasil na campanha do tetracampeonato mundial, em 1994, nos Estados Unidos. Na final, a equipe venceu a Itália nos pênaltis, em Pasadena, e encerrou um jejum de 24 anos sem títulos de Copa do Mundo.

Além do Mundial de 1994, Parreira conquistou pela Seleção Brasileira a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Ele também dirigiu o Brasil na Copa do Mundo de 2006, quando a equipe foi eliminada pela França nas quartas de final.