Brasil encerra preparação para encarar o Japão; Raphinha segue sendo única baixa do elenco

247 - A seleção brasileira encerrou neste domingo (28), em Houston, a preparação para enfrentar o Japão no primeiro jogo de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. A atividade foi realizada no Shell Energy Stadium, sob forte calor, e serviu para Carlo Ancelotti ajustar os últimos detalhes da equipe antes da partida desta segunda-feira (29), às 14h, no NRG Stadium.

A principal baixa segue sendo Raphinha. O atacante do Barcelona, lesionado na coxa direita durante a vitória sobre o Haiti, não participou do treino e ainda não tem condições de voltar ao time. Sem ele, a tendência é que Ancelotti mantenha Rayan entre os titulares, repetindo a formação que venceu a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24).

Nos 15 minutos abertos à imprensa, a comissão técnica priorizou trabalhos de bola parada, uma rotina nas vésperas dos jogos do Brasil neste Mundial. A atividade ocorreu com temperatura em torno de 31°C, cenário semelhante ao esperado para o confronto contra os japoneses.

A provável escalação brasileira tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Caso confirme o time, Ancelotti repetirá uma escalação pela primeira vez desde que assumiu o comando da seleção.

A manutenção da equipe indica a busca por continuidade em um momento decisivo da competição. Rayan ganhou espaço com a ausência de Raphinha e respondeu bem contra a Escócia, atuando com intensidade pelos lados do campo. Vini Jr., por sua vez, chega ao mata-mata como uma das principais referências ofensivas do Brasil, depois de marcar quatro gols na fase de grupos.

A seleção avançou como líder do Grupo C, com sete pontos. Depois de estrear com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, o Brasil cresceu no torneio e emendou duas vitórias por 3 a 0, contra Haiti e Escócia. A melhora no rendimento coletivo e a evolução física do elenco reforçaram a confiança da comissão técnica antes do primeiro teste eliminatório.

O Brasil chega ao duelo em seu melhor momento físico na Copa. No treino deste domingo (28), os jogadores demonstraram boa intensidade, inclusive Neymar, que voltou recentemente de uma lesão na panturrilha após mais de um mês fora dos gramados.

Do outro lado, o Japão se classificou em segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda, e chega ao mata-mata com números consistentes no ciclo recente. Nas Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026, a equipe disputou 16 partidas, com 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O retrospecto recente contra o Brasil também serve de alerta: em outubro do ano passado, os japoneses venceram a seleção por 3 a 2 em amistoso, depois de a equipe brasileira abrir 2 a 0 no placar.

O confronto desta segunda-feira (29) vale vaga nas oitavas de final. Quem passar de Brasil x Japão enfrentará Noruega ou Costa do Marfim na próxima fase. Para a seleção brasileira, a partida representa não apenas a entrada definitiva no mata-mata, mas também a oportunidade de confirmar a evolução mostrada após a estreia irregular.