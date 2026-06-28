Messi se isola na artilharia histórica das Copas com 19 gols marcados

247 - Lionel Messi voltou a se isolar na artilharia histórica das Copas do Mundo ao alcançar 19 bolas na rede em Mundiais e chegar a seis gols em três jogos na edição de 2026, média de dois por partida. O camisa 10 marcou novamente na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Jordânia, e ampliou uma marca que reforça seu peso na história do torneio.

O meia argentino começou no banco diante da Jordânia, entrou no segundo tempo e fechou o placar com uma cobrança rasteira de falta. O gol foi o sexto dele nesta Copa e consolidou a campanha perfeita da Argentina na fase de grupos, com três vitórias em três jogos.

A arrancada histórica do argentino começou em 16 de junho, quando ele marcou três vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Foi o primeiro hat-trick de Messi em Copas do Mundo e também o jogo em que ele igualou Miroslav Klose, então recordista histórico, com 16 gols no torneio.

Na sequência, Messi voltou a ser decisivo na segunda-feira (22), ao marcar duas vezes contra a Áustria. Com o primeiro gol da partida, o argentino ultrapassou Klose e assumiu de forma isolada a liderança da lista dos maiores artilheiros da história das Copas. O segundo gol naquele jogo ampliou a vantagem e confirmou o início dominante do camisa 10 no Mundial de 2026.

O novo gol diante da Jordânia levou Messi a 19 gols em Copas do Mundo. A marca ganha ainda mais peso pelo contexto: aos 39 anos, o argentino disputa sua sexta edição do torneio e segue como principal referência técnica e simbólica da atual campeã mundial.

Além dos números absolutos, a média nesta Copa chama atenção. Messi marcou seis gols em três partidas, mantendo desempenho de dois gols por jogo na fase de grupos. Em uma seleção que já entrou classificada para a última rodada, ele ainda foi preservado no início da partida contra a Jordânia, mas precisou de poucos minutos para voltar a decidir.

Após o hat-trick contra a Argélia, Messi comentou a marca de igualar Klose e minimizou o peso individual do recorde. “É uma honra”, disse o argentino, antes de completar que, no fim, “são estatísticas e nada mais”.

A Argentina terminou a fase de grupos com vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. No percurso, Messi participou diretamente dos principais momentos ofensivos da equipe e voltou a assumir protagonismo em um torneio que já o consagrou em 2022.

Com o avanço argentino à próxima fase, o recorde ainda pode crescer. Isolado no topo da lista de maiores goleadores da história das Copas, Messi agora entra no mata-mata com a possibilidade de ampliar uma vantagem que parecia improvável antes do início da competição.