Vozinha vai parar Messi? Confira o confronto que mobiliza a internet na Copa do Mundo

247 – A classificação histórica de Cabo Verde para as oitavas de final da Copa do Mundo desencadeou uma onda de entusiasmo nas redes sociais e transformou um personagem improvável em um dos assuntos mais comentados do torneio: o goleiro Vozinha. Segundo o ge, a seleção africana garantiu a vaga ao empatar por 0 a 0 com a Arábia Saudita, assegurando o segundo lugar do Grupo H e um confronto diante da poderosa Argentina.

🎙️ Vozinha on facing Lionel Messi in the Round of 32:



“He’s the greatest footballer of all time. Every team panics when they have to face him. Sharing the pitch with Messi is a dream, and I’ll proudly tell my kids I played against him one day.



I know stopping him is almost… pic.twitter.com/9HhAlmMkAg June 27, 2026

O feito ganha contornos ainda mais simbólicos porque Cabo Verde disputa a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Agora, o pequeno país africano terá pela frente o desafio de enfrentar a seleção liderada por Lionel Messi, maior artilheiro da história dos Mundiais, em uma partida marcada para a próxima sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), em Miami.

Cabo Verde faz história

A campanha da equipe cabo-verdiana já entrou para a história do futebol do país. O empate sem gols contra a Arábia Saudita foi suficiente para confirmar a classificação ao mata-mata, resultado comemorado intensamente pelos jogadores e pela comissão técnica logo após o apito final.

As imagens da festa dos atletas e da emoção da família de Vozinha rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais, ampliando o alcance de uma conquista inédita para o futebol africano.

Internet transforma Vozinha em protagonista

A definição do confronto contra a Argentina provocou uma avalanche de comentários bem-humorados. O nome de Vozinha passou a dominar as conversas entre torcedores, que imaginaram o goleiro como o responsável por tentar conter Lionel Messi em um dos duelos mais aguardados das oitavas de final.

Uma cobrança de pênaltis você torce pelo Gol do Messi ou pela defesa do Vozinha?

Vem aí Cabo Verde X Argentina pic.twitter.com/ucc0Wbu0KV — Ana P (@Anaxcomenta) June 27, 2026

Memes, montagens e brincadeiras rapidamente se espalharam pelas plataformas digitais. Muitos internautas passaram a tratar o confronto como "Vozinha contra Messi", destacando o contraste entre o astro argentino, um dos maiores jogadores da história do futebol, e o goleiro da estreante seleção de Cabo Verde.

Missão difícil diante da campeã mundial

Apesar do favoritismo argentino, a classificação já representa um marco para o futebol cabo-verdiano. A equipe chega às oitavas sem o peso das grandes potências e tenta prolongar uma campanha que já superou as expectativas.

Do outro lado estará a Argentina de Lionel Messi, atual campeã mundial, em um confronto que promete mobilizar torcedores de diferentes países e que já começou muito antes do apito inicial, impulsionado pelo humor e pela criatividade das redes sociais.

Enquanto a bola não rola em Miami, a internet já escolheu um dos protagonistas da partida: Vozinha, que tentará transformar os memes em uma atuação histórica diante de Messi e da seleção argentina.