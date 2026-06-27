Vozinha vai parar Messi? Confira o confronto que mobiliza a internet na Copa do Mundo
Goleiro de Cabo Verde vira personagem improvável do Mundial após classificação histórica da seleção africana para enfrentar a Argentina
247 – A classificação histórica de Cabo Verde para as oitavas de final da Copa do Mundo desencadeou uma onda de entusiasmo nas redes sociais e transformou um personagem improvável em um dos assuntos mais comentados do torneio: o goleiro Vozinha. Segundo o ge, a seleção africana garantiu a vaga ao empatar por 0 a 0 com a Arábia Saudita, assegurando o segundo lugar do Grupo H e um confronto diante da poderosa Argentina.
O feito ganha contornos ainda mais simbólicos porque Cabo Verde disputa a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Agora, o pequeno país africano terá pela frente o desafio de enfrentar a seleção liderada por Lionel Messi, maior artilheiro da história dos Mundiais, em uma partida marcada para a próxima sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), em Miami.
Cabo Verde faz história
A campanha da equipe cabo-verdiana já entrou para a história do futebol do país. O empate sem gols contra a Arábia Saudita foi suficiente para confirmar a classificação ao mata-mata, resultado comemorado intensamente pelos jogadores e pela comissão técnica logo após o apito final.
As imagens da festa dos atletas e da emoção da família de Vozinha rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais, ampliando o alcance de uma conquista inédita para o futebol africano.
Internet transforma Vozinha em protagonista
A definição do confronto contra a Argentina provocou uma avalanche de comentários bem-humorados. O nome de Vozinha passou a dominar as conversas entre torcedores, que imaginaram o goleiro como o responsável por tentar conter Lionel Messi em um dos duelos mais aguardados das oitavas de final.
Memes, montagens e brincadeiras rapidamente se espalharam pelas plataformas digitais. Muitos internautas passaram a tratar o confronto como "Vozinha contra Messi", destacando o contraste entre o astro argentino, um dos maiores jogadores da história do futebol, e o goleiro da estreante seleção de Cabo Verde.
Missão difícil diante da campeã mundial
Apesar do favoritismo argentino, a classificação já representa um marco para o futebol cabo-verdiano. A equipe chega às oitavas sem o peso das grandes potências e tenta prolongar uma campanha que já superou as expectativas.
Do outro lado estará a Argentina de Lionel Messi, atual campeã mundial, em um confronto que promete mobilizar torcedores de diferentes países e que já começou muito antes do apito inicial, impulsionado pelo humor e pela criatividade das redes sociais.
Enquanto a bola não rola em Miami, a internet já escolheu um dos protagonistas da partida: Vozinha, que tentará transformar os memes em uma atuação histórica diante de Messi e da seleção argentina.